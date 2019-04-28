«عمومية أمان للتأمين» تضع خطة خمسية لتقوية مركزها المالي وترحّل توزيع الأرباح

المصدر: دبي- البيان

وضعت دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) خطة خمسية حتى 2023 لتعزيز مكانة الشركة وتقوية مركزها المالي والانطلاق لتحقيق ربحية أكبر وقررت تعديل نسب تملك الأجانب إلى 49% وترحيل توزيعات الأرباح عن 2018.

وقال محمد بن عمير بن يوسف المهيري، رئيس مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية إنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لتحسين وضع الشركة، مشيراً إلى أنه على الرغم من تحقيق أرباح خلال 2017 و2018 إلا أنها أقل من الطموحات، لكنها بداية الثبات نحو مستقبل أفضل لتعود بالمنفعة على المساهمين وحملة الوثائق.

وأضاف أن مجلس الإدارة واصل جهوده لتحسين الوضع العام للشركة والاستمرارية في متابعة تنفيذ الخطط حيث تم التخلص من أغلب الاستثمارات عديمة الفائدة مثل أسهم بوبيان تكافل، وكراج تكنيك، وتحسين الأداء.

وأوضح محمد بن عمير بن يوسف المهيري، أن مجلس الإدارة عمل كذلك على تعديل نسب تملك الأجانب إلى 49% بناء على طلب المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد العام الماضي. وأقرت الجمعية العمومية مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن 2018 وترحيلها للسنوات المقبلة.