«جمارك أبوظبي» تكرم شركاءها في اليوم العالمي للملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، قسم الملكية الفكرية بإدارة الشؤون الجمركية، صباح أول من أمس، باليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2019 بالمبنى الرئيسي للجمارك بمدينة مصدر، وذلك بحضور ومشاركة العديد من الشركاء من القطاع الخاص العاملين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة الغش والتقليد.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في كلمته الترحيبية «إن تنظيم احتفال جمارك أبوظبي لفعالية اليوم العالمي للملكية الفكرية يوضح الدور الحيوي والفعال للإدارة العامة للجمارك في حماية ودعم النمو الاقتصادي للإمارة، ويأتي ضمن مبادرة جمارك أبوظبي بعنوان «مجتمع خال من الغش والتقليد»، والمدرجة ضمن الخطة التشغيلية لعام 2019 لقسم الاتفاقيات الدولية والملكية الفكرية بإدارة الشؤون الجمركية بجمارك أبوظبي.

وأكد راشد لاحج المنصوري أهمية تبادل المعلومات في مجال قضايا الملكية الفكرية وخاصة الإقليمية منها، للوقوف على آخر المستجدات في مجال الملكية الفكرية، مع ضرورة توفير الإحصاءات والمعلومات في مجال ضبطيات الملكية الفكرية والخاصة بالعلامات التابعة للشركات العالمية حتى يتم التعامل معها وفق ضوابط وآليات تمنع وتحد من عملية الغش والتقليد.