«فورسيزونز» تعزز تجربة الضيوف

المصدر: دبي - البيان

تستعد مجموعة فنادق ومنتجعات «فورسيزونز» لتسليط الضوء على أحدث تجارب الضيوف المبتكرة التي تقدمها، وعلى خططها التوسعية على الصعيد العالمي، وذلك خلال مشاركتها في «معرض السفر العربي 2019».

واستناداً إلى مسيرتها الطويلة في تعزيز تجربة الضيوف باتباع نهج مبتكر لبلوغ مستويات استثنائية من الضيافة الفاخرة، ستشارك «فورسيزونز» خلال المعرض أحدث تجاربها التي أطلقتها بعنوان «خذ وقتك: الاكتشافات اليومية»، وهي عبارة عن مجموعة جديدة من التجارب التي تقدمها فنادق ومنتجعات المجموعة حول العالم، وتدعو من خلالها ضيوفها الكرام للاحتفال بالثقافة الغنية لكل وجهة، وبالأفراد الذين يجعلونها فريدة من نوعها.

وقد تم تصميم هذه التجارب لتشجيع الضيوف على التواصل بشكل أعمق مع الأشخاص والأماكن والثقافات حول العالم، والتي لا تتطلب أكثر من يوم واحد أو ساعة واحدة أو دقيقة واحدة.

سجل حافل

وقال سايمون كاسون، رئيس العمليات الفندقية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز: «نمتلك في فورسيزونز سجلاً حافلاً بالابتكار، ليس فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من التكنولوجيا للارتقاء بجودة العروض والخدمات التي نقدمها فحسب، ولكن أيضاً بالأسلوب الذي نتبعه في الاحتفاء بالابتكار كوسيلة لإثراء تجربة الضيوف بشكل متجدد. لطالما حرصت فورسيزونز على تقديم تجارب ملهمة لا تنسى في عالم الضيافة الفاخرة لضيوفها، سواء كان ذلك من خلال دعوتهم للتواصل الهادف مع فريق الضيافة عبر قنوات أكثر فاعلية، مثل برنامج»خذ وقتك«، أو عبر تقديم المساعدة الفورية من خلال خدمة الدردشة الرقمية»فورسيزونز تشات«.