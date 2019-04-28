«نيكي بيتش» تعلن عن خطة تطويرية جديدة

المصدر: دبي - البيان

تعتزم مجموعة «نيكي بيتش للفنادق والمنتجعات» الإعلان عن خطتها التطويرية الجديدة لهذا العام، وذلك خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي 2019». وقد تمكنت العلامة التجارية خلال الـ 300 يوم الماضية، من تنمية محفظتها من أربعة إلى سبعة منتجعات، تتنوّع ما بين العاملة أو قيد الإنشاء حالياً.

ومن خلال مشروع مشترك مع فنادق ومنتجعات نيكي بيتش في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، تدير الشركتان حالياً ثلاثة منتجعات في دبي، وبودروم في تركيا وبورتو هيلي باليونان. وفي إطار الشراكة نفسها، ستبدأ خطة توسعية مع منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني والمقرر افتتاحه في اليونان خلال عام 2019.

مرحلة نمو

وقال جهاد الخوري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فنادق ومنتجعات نيكي بيتش في أوروبا، الشرق الأوسط وآسيا: «مع افتتاح منتجع وسبا نيكي بيتش سانتوريني، سنتمكن من بدء مرحلة النمو نحو المستوى التالي بما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية، ويُسعدنا أن خططنا التوسعية جاءت مدفوعة بثقة المستثمرين في علامتنا التجارية وزيادة الطلب في السوق على مفهوم منتجع الحياة العصرية».

من جانبها، قالت لوسيا بينرود، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيكي بيتش العالمية: «في عامها التشغيلي العشرين، تستمر نيكي بيتش في التطور مع تغير الأسواق. قبل عام، حوّلنا تركيزنا إلى إعادة تنظيم قسم الفنادق، وجاءت النتيجة بعد سنة واحدة فقط في ثلاثة مشاريع جديدة قيد الإنشاء، مع خطة تطويرية عميقة لأول مرة في تاريخ المجموعة. لقد تمّ افتتاح منتجعنا الشاطئي الأول في عام 2010 في كوه ساموي بتايلاند، وبعد 9 سنوات، أصبحت علامتنا الفندقية جاهزة للإقلاع».