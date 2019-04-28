«ميديا روتانا دبي»: القطاع الفندقي في الإمارات يمتلك إمكانات الريادة

المصدر: دبي - البيان

قال شريف مدكور، مدير عام فندق «ميديا روتانا دبي» إن القطاع الفندقي في الإمارات يمتلك الإمكانات اللازمة لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، بدعم من زيادة التدفق السياحي واقتراب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي من المتوقع أن يجتذب نحو 25 مليون زائر إلى الإمارات، والذي يمتد حتى شهر أبريل 2021.

وأضاف في تصريحات صحفية بمناسبة انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي، أن قطاع الضيافة في الإمارات يمتلك مقومات النمو والقدرة على استيعاب التحديات التي يواجهها قطاع السياحة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة استطاعت أن ترسخ موقعها على خريطة الوجهات السياحية الرئيسة في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن قطاع الضيافة في الإمارات يعد الأفضل أداءً عند مقارنته بالأسواق الأخرى في المنطقة، من حيث متوسط الأسعار أو العائد على الغرف، وذلك رغم التوسع المتواصل في المعروض الفندقي، الأمر الذي يعكس جاذبية الدولة للسياح من مختلف الأسواق، لافتاً إلى أن العائد على الغرف الفندقية المتاحة، ومتوسط سعر الغرفة بالدولة، ما زال الأعلى في المنطقة.

وبيّن أن الإمارات تمتاز بقدرات عالية على استقطاب السياح من مختلف الأسواق.

