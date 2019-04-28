«سيدات عجمان» ينظّم ورشة بعنوان «نظام منتجي»

المصدر: عجمان - البيان

نظّم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة بعنوان «نظام منتجي»، وذلك بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وبلدية دبي. حضر الورشة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وأكثر من 20 من سيدات الأعمال. قدّم الورشة الدكتورة حصة جعفر حسن رئيس فريق تسجيل المنتجات الاستهلاكية في بلدية دبي، والدكتور أحمد فوزي المنسق العام لبرنامج عجمان للصحة العامة.

«بدايات»

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أن المجلس حريص على تعزيز مفاهيم عضواته الحاصلات على رخصة «بدايات»، بالآليات المعتمدة للخروج بمنتجات قادرة على المنافسة في السوق الاستهلاكية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل مع الجهات المعنية على توفير منافذ لبيع منتجات سيدات الأعمال والأسر المنتجة في الجمعيات و«السوبر ماركت».

تناولت الورشة عرضاً قدمته دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إجراءات الترخيص حول رخصة «بدايات».

رقابة المنتجات

وقدمت بلدية دبي «نظام منتجي - الرقابة المتكاملة»، وهو عبارة عن نظام إدارة ورقابة المنتجات الاستهلاكية في إمارة دبي، وتم شرح إجراء تسجيل المنتج الاستهلاكي في نظام منتجي والمتطلبات العامة للبطاقة التعريفية للمنتج وغيرها من الخطوات الخاصة باعتماد المنتج.

وفي ختام الورشة كرّمت الدكتورة آمنة خليفة كلاً من الدكتورة حصة جعفر حسن، والدكتور أحمد فوزي.