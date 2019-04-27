دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في آسيا

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي في قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في آسيا 2019 نشرها موقع «ارتكلومينيا»، إلى جانب هونغ كونغ وبالي وبانكوك وسنغافورة وشنغهاي وطوكيو.

وقال الموقع إن دبي، التي تضم برج العرب ناطحة السحاب المكونة من 160 طابقًا ومراكز التسوق الضخمة والجزر الاصطناعية، تعد واحدة من أكثر الأماكن رقياً في العالم. ففيها يمكنك الوصول إلى الشاطئ والاستمتاع برحلات السفاري الصحراوية وحتى التسوق في أسواق الحرف اليدوية والمنسوجات التقليدية.

وتمتاز المدينة بخطوط أفقية تتألق مثل المنارات على خلفيات الصحراء حيث يتدفق الزائرون من كل مكان على هذا الكوكب إلى تلك الواحات المتلألئة كما تتفوق دبي على أي مدينة أخرى بسبب إطلالتها الجذابة على الخليج العربي ومناطق الجذب الكبيرة وبالتالي لا تزال المدينة تنمو؛ حيث ما زالت عجلة البناء تدور على قدم وساق لبناء ما هو أكبر وأعلى.

وأضاف «ارتكلومينيا» أن دبي تكون مدينة ذات أبعاد فائقة فهي موطن لأطول برج في العالم، وواحد من أكبر مراكز التسوق في العالم، وواحد من أكبر المراسي الاصطناعية في العالم. ومع ذلك، على نطاق أصغر، تظل الإمارة مرتبطة بتاريخها كميناء للصيد فالمراكب الصغيرة القديمة تطفو أمام قوارب بخارية في خور دبي، والرمال الطبيعية تزين شاطئ جميرا قبالة جزر النخيل.