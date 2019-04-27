15 مليون و350 ألف مسافراً عبر منافذ دبي في الربع الأول من 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ إمارة دبي في الربع الأول من 2019 قد بلغ 15مليون و350 ألف مسافراً، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين في المنافذ الجوية 13مليون و 598ألفاً و749مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين في المنافذ البرية مليون و 371 ألف 251 مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 380 ألفاً مسافراً.

وذكر اللواء محمد المري أن عدد مستخدمي البوابات الذكية المنتشرة في صالات القادمين والقادمين عبر مطارات دبي والبالغ عددها 122 وصل الى نحو مليون و 940 ألفاً و660 مسافراً خلال الفترة نفسها ، الأمر الذي ساهم في زيادة انسيابية حركة المسافرين وفي تخفيف الازدحام خلال فترة عطلة الربيع 2019.

وقال اللواء محمد المري: " أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تدل على النمو المستمر في حركة المسافرين وحالة التطور في تقديم الخدمات التي تشهدها إقامة دبي ضمن التطورات الكبيرة الحاصلة في دولة الإمارات، حيث تلعب الإدارة دوراً محورياً هاماً بتعزيز صورة مدينة دبي من خلال الإرتقاء الدائم بنوعية تقديم الخدمات التي توفرها للمسافرين، لجعل سفرهم عبر منافذ دبي رحلة ذات تجربة فريدة ومميزة.

مضيفاً أن الإدارة حققت إنجازات ملموسة على صعيد سعادة المتعاملين من خلال العمل على تسريع إنهاء إجراءات المسافرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بأن تكون جميع منافذ دبي الواجهة الحضارية التي تعكس روح أصالة المواطنة الصالحة والقيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، وتحقيقاً لرؤية إقامة دبي بالعمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وتوجه اللواء محمد المري بالشكر والتقدير لجميع موظفي المنافذ البرية والبحرية والجوية في إمارة دبي، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية حماية منافذ الدولة وأمنها كونهم الواجهة الأمامية لإمارة دبي، والتي يعكسون من خلالها صورة مشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة