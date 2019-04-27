وزير بريطاني: الإمارات «البيت الطبيعي» لتجارتنا في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصف ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، الإمارات بأنها «البيت الطبيعي» للتجارة البريطانية في الشرق الأوسط. وأدلى فوكس أخيراً بتصريحات على هامش الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية البريطانية الإماراتية المشتركة، والذي بدأ انعقاده الأربعاء الماضي، ويستمر لمدة 4 أيام، بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال فوكس في تصريحاته: «تعد الإمارات واحدة من أهم شركائنا التجاريين، وهي رابع أكبر سوق لصادراتنا خارج أوروبا، واستأثرت بما قيمته 10,5 مليارات جنيه إسترليني «49,87 مليار درهم» من الصادرات البريطانية خلال العام الماضي». وتابع فوكس: « إن المواطنين الإماراتيين يدركون نقاط القوة الأساسية التي يتمتع بها الاقتصاد البريطاني، وتتجاوز قيمة الأصول البريطانية التي بحوزتهم حالياً 5 مليارات إسترليني «23,75 مليار درهم».