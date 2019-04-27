«فيزا»: 4 % زيادة إنفاق السائحين بالإمارات في 2018

المصدر: دبي ـ البيان

رصدت شركة «فيزا» العالمية لخدمات بطاقات الائتمان زيادة إنفاق السائحين في دولة الإمارات باستخدام بطاقات الائتمان البنكية الخاصة بهم في 2018، بنسبة 4% بالمقارنة مع عام 2017.

ووفقاً لتقرير صادر أخيراً عن «فيزا»، فقد بلغ إنفاق السائحين من حاملي بطاقات الائتمان البنكية في الإمارات 22,8 مليون درهم على مدار العام الماضي. كما رصد تقرير «فيزا» أيضاً ارتفع العدد الإجمالي للمعاملات التي أجراها السائحون في الإمارات باستخدام بطاقاتهم الائتمانية على مدار 2017 بنسبة 22% بالمقارنة مع 2016.

وقال شاهباز خان، مدير عام «فيزا» في الإمارات: «تشهد المعاملات باستخدام بطاقات الائتمان ارتفاعاً بوتيرة أسرع من ارتفاع حجم الإنفاق التقليدي، الأمر الذي يعكس الجاذبية المتنامية التي تتمتع بها الإمارات كوجهة سياحية عامة وأيضاً متخصصة».