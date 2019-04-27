«نخيل» تروّج العقارات الفخمة المناسبة في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت «إف دي آي انتيليجانس» أن شركة «نخيل» في دبي تنوع فئات مشروعاتها العقارية كي تُجارِي التغيرات في تفضيلات واختيارات المستهلكين العقاريين في الإمارة. ونشرت المجلة البريطانية أمس تقريراً خاصاً عن «نخيل» وقدرتها على مواءمة الظروف والتغيرات المحيطة بها.

وأوضح التقرير أنه برغم أن «نخيل» اكتسبت شهرتها من تطوير المشروعات العقارية بالغة الفخامة، مثل «نخلة جميرا»، إلا أنها تحوّل دفة نشاطها الآن صوب العقارات الفاخرة المناسبة لقطاع أكبر وأكثر تنوعاً من الميزانيات والدخول.

وأضاف أن الشركة العقارية خاضت مؤخراً عدة مشروعات مع عدد من العلامات التجارية العالمية المرموقة في قطاع الضيافة لبناء فنادق فئات 3 و4 والمزودة بمنشآت ترفيهية تلبي احتياجات الترفيه العائلي ومن أمثلة هذه المشروعات إنشاء منتجع ومدينة ألعاب مائية مكون من 800 غرفة بالتعاون مع «ريو هوتيلز اند ريزورتس» الإسبانية وأيضاً إنشاء فندق ومدينة ألعاب مائية سعة 601 غرفة ضمن «جزر ديرة» بالتعاون مع «سنتارا» التايلاندية.