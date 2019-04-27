دبي مدينة الإبداع الرقمي.. وقيادتها تخطّط للمستقبل بتكنولوجيا الحاضر

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «سامتيك ميدل إيست» أن دبي تعد مدينة الإبداع الرقمي، ليس بفضل استقطابها أحدث التكنولوجيا العالمية، بل لتوظيفها للارتقاء بحياة كل من يعيش فيها لجعل الحياة أكثر سهولة ورفاهية، منوهة في الوقت ذاته إلى أن قيادة دبي تخطط بدقة للمستقبل مستعينة بأحدث تكنولوجيات الحاضر.

وقال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» في بيان صحفي، إن دبي تعمل بكل جهد على بناء مستقبل راسخ للأجيال القادمة والاستثمار في الإنسان باعتباره أساس النهضة التنموية الحقيقية، كما تقوم بالاستثمار في العلوم التقنية المتقدمة، ونجحت في ذلك بعيداً تماماً عن الاعتماد المطلق على الموارد النفطية، كما تعمل على تطوير قدرات الكوادر البشرية.

وأضاف عبد الهادي أنه في سبيل تحقيق رؤية دبي لعام 2021 كمدينة ذكية، تعمل مختلف القطاعات الحكومية بشكل متواصل على تعزيز وتطوير خدماتها تماشياً مع رسالتها الهادفة إلى تبني الابتكار في جميع القطاعات، وذلك عن طريق إطلاق ما يزيد على 20 تطبيقاً بتقنية «بلوك تشين» في قطاعات حكومية.

وأشار عبد الهادي إلى الزيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الصين للمشاركة في أعمال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. وقال إن قيادة دبي لديها رؤيتها لتطوير العالم كله وليس دبي أو الإمارات وحدها، وتضع نصب أعينها المستقبل وكيفية صنعه للأجيال القادمة.

وأشار إلى حرص قيادة دبي على دعم التعاون بين مع الصين التي تمتلك بالفعل 9 من أكبر 20 شركة تقنية في العالم من حيث القيمة السوقية، كما تعتبر الصين حالياً من أولى دول العالم انفتاحاً على التكنولوجيا الحديثة، كما تعد من أولى الدول عالمياً في التقنيات المالية، إن لم تكن الأولى، كما أن الصين هي أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم بحصة تصل إلى أكثر من 40% من إجمالي قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية في العالم، وكل ذلك يجعل من التعاون مع دولة كبرى مثل الصين أمراً لا غنى عنه وهو ما تدركه حكومة دبي.