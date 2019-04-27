دبي تؤسّس لمشهد سياحي جديد قوامه التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان - وائل الخطيب

تتأهب دبي غداً لاستقبال 2800 عارض من المنطقة والعالم للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والعشرين من «سوق السفر العربي 2019»، الحدث الأهم على مستوى قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،فيما تسعى الإمارة لاستقطاب ما بين 23 إلى 25 مليون زائر بحلول العام 2025.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار لما لهما من تأثير واضح على إحداث تغيير في المشهد العام للسياحة والسفر في العالم، حيث يمثلون وكلاء السفر وشركات السياحة وسلاسل الفنادق المحلية والعالمية لعرض أحدث المنتجات والخدمات السياحية لضمان التواجد النشط داخل أسواق المنطقة بما تمتلكه من إمكانات وفرص واعدة رغم التحديات التي شهدها قطاع السياحة والسفر العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية.

يأتي انعقاد الحدث تزامناً مع مساعي دبي لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للحركة السياحية عبر الاستمرار في تطوير الخطط الرامية إلى استدامة القطاع ورفده بعناصر النمو اللازمة والتي كان آخرها استراتيجية دبي السياحية 2025 والتي شكلت خارطة طريق لمستقبل القطاع في المرحلة المقبلة.

وواصلت دبي تحقيق قفزات نوعية في قطاع السياحة حيث استقطبت الإمارة 150 رحلة بحرية تحمل 725 ألف زائر 2017 / 2018 بنمو 15% فيما تعد باقة إضافية من مناطق الجذب تشمل مرسى العرب وسوق جزيرة ديرة الليلي.

وحافظ مطار دبي الدولي على صدارة أكثر مطارات العالم للمسافرين الدوليين 2018 ونقلت طيران الإمارات59 مليون راكب تنقلهم «طيران الإمارات» العام الماضي فيما احتلت الإمارة المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف «ماستر كارد» لأكثر المدن جذباً للسياح 2018 .

وبلغ عدد المنشآت الفندقية في الإمارة 716 منها 519 فندقاً و197 شقة فندقية فيما وصلت أعداد الغرف والشقق الفندقية

115.967 غرفة فندقية موزعة على 716 منشأة تضم 519 فندقاً و197 شقة .

وبلغت حصة الفنادق 5 نجوم 33 % من اجمالي منشآت الضيافة في دبي مقابل و26 % لفئة 4 نجوم وبلغ معدل الإشغال الفندقي76 % و عدد الليالي الفندقية 30.13 مليون ليلة.

زيادة الوعي

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تعد مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي جزءاً مهماً من جهودنا الرامية إلى زيادة مستوى وعي زوارنا من مختلف دول العالم بدبي كوجهة رائدة للسياحة والسفر تمتاز بالتنوع وتوفر العديد من الخيارات للزوار من حول العالم، ويسرنا أن نواصل دعمنا لهذا الحدث المهم في دورته السادسة والعشرين، فيما نحرص كذلك على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المستمر مع شركائنا في قطاع السياحة، الذين يلعبون دوراً رئيسياً في تنويع مقومات وعروض المدينة لتلبية تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مفهوم الدورة السادسة والعشرين لمعرض سوق السفر العربي يرتكز على التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار لما لهما من تأثير واضح على إحداث تغيير في المشهد العام للسياحة والسفر في العالم».

وعن الأساليب والوسائل التسويقية الجديدة، أضاف كاظم: «تبنت دبي بالفعل استراتيجية الإعلام الرقمي والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع اهتمامها كذلك بالاستعداد للمستقبل والتشجيع على الحصول على التقنيات البديلة الرائدة بهدف تطوير العروض والمقومات السياحية، وباعتبارنا مركزاً عالمياً للابتكار، سوف تستمر دبي في دعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير عروضنا وخدماتنا ومنتجاتنا والطرق التي نتواصل بها مع العملاء الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على التقنيات الحديثة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ قرار السفر، وعلى الرغم من المنافسة العالمية الشديدة في هذا القطاع، إلا أن رؤيتنا ترتكز على تعزيز مكانة دبي كأكثر مدن العالم زيارة وابتكاراً».

استراتيجية جديدة

وحرص القائمون على القطاع السياحي في دبي على دعم الاستراتيجية السياحية الجديدة بمجموعة من العناصر التي تضمن لها المرونة وتمكنها من تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في اجتذاب ما بين 23 إلى 25 مليون زائر بحلول العام 2025، وذلك بالاعتماد على خمس أولويات هي استمرار الريادة في الأسواق الأساسية والمتنوعة، وتنويع المصادر في الأسواق، والحفاظ على المقومات السياحية ذات المستوى العالمي، والتواصل من خلال التسويق الشخصي الذكي، وتعزيز جاذبية دبي وجهة رائدة للأعمال.

ويتسم المنتج السياحي في دبي بتناسبه مع متطلبات مختلف أنواع السياحة سواء العائلية أو سياحة الأعمال والحوافز والمؤتمرات والمعارض وسياحة المهرجانات، علاوة على تحقيق قفزات نوعية ملحوظة في أنماط سياحية أخرى تشمل السياحة العلاجية والسياحة البحرية والسياحة الرياضية.

سياحة بحرية

وتعد السياحة البحرية من القطاعات الواعدة التي تعتمد في دبي خلال المرحلة القادمة لإضفاء المزيد من الزخم على القطاع السياحي في ضوء مؤشرات إيجابية عدة، حيث استقبلت الإمارة مجموعة كبيرة من السفن السياحية هذا العام فيما يعد امتداداً للنجاحات التي تحققت خلال العامين الماضيين، حيث استقبلت دبي 150 رحلة بحرية سياحية على متنها أكثر من 725 ألف زائر خلال موسم 2017 - 2018، بزيادة قدرها 15% عن الموسم 2016 - 2017.

وخلال الموسم الحالي استقبلت الإمارة لأكثر من مرة 5 سفن سياحية في يوم واحد، كما قررت 10 شركات اتخاذ دبي محطة رئيسية لبرنامج رحلاتها خلال الموسم الشتوي، وبالتزامن مع ذلك، اعتمدت الإمارة مجموعة من الإجراءات الهيكلية لمواصلة دعم القطاع تمثلت في اعتماد تأشيرة متعددة الزيارات للسياح البحريين، والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المحطات السياحية البحرية وتكثيف الجهود الرامية إلى استقطاب المزيد من شركات السياحة البحرية.

وتشتهر دبي بتواجد عدد كبير من معالم الجذب السياحي ومن أبرزها «برج خليفة» البناء الأعلى في العالم، بينما شهدت دبي مجموعة جديدة من هذه المعالم كان أشهرها جزيرة «بلو واترز» والتي يتواجد بها «عين دبي» أكبر عجلة ترفيهية في العالم وهي ترتفع عن الأرض بمقدار 250 متراً، .

دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في آسيا

حلّت دبي في قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في آسيا 2019 نشرها موقع «ارتكلومينيا»، إلى جانب هونغ كونغ وبالي وبانكوك وسنغافورة وشنغهاي وطوكيو.

وقال الموقع إن دبي، التي تضم برج العرب ناطحة السحاب المكونة من 160 طابقًا ومراكز التسوق الضخمة والجزر الاصطناعية، تعد واحدة من أكثر الأماكن رقياً في العالم. ففيها يمكنك الوصول إلى الشاطئ والاستمتاع برحلات السفاري الصحراوية وحتى التسوق في أسواق الحرف اليدوية والمنسوجات التقليدية.

وتمتاز المدينة بخطوط أفقية تتألق مثل المنارات على خلفيات الصحراء حيث يتدفق الزائرون من كل مكان على هذا الكوكب إلى تلك الواحات المتلألئة كما تتفوق دبي على أي مدينة أخرى بسبب إطلالتها الجذابة على الخليج العربي ومناطق الجذب الكبيرة وبالتالي لا تزال المدينة تنمو؛ حيث ما زالت عجلة البناء تدور على قدم وساق لبناء ما هو أكبر وأعلى.

وأضاف «ارتكلومينيا» أن دبي تكون مدينة ذات أبعاد فائقة فهي موطن لأطول برج في العالم، وواحد من أكبر مراكز التسوق في العالم، وواحد من أكبر المراسي الاصطناعية في العالم. ومع ذلك، على نطاق أصغر، تظل الإمارة مرتبطة بتاريخها كميناء للصيد فالمراكب الصغيرة القديمة تطفو أمام قوارب بخارية في خور دبي، والرمال الطبيعية تزين شاطئ جميرا قبالة جزر النخيل.