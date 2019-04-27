«جمارك دبي» تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

توجت «جمارك دبي» أنشطتها للتوعية بحقوق الملكية الفكرية بإقامة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2019 في فندق الميدان بدبي بحضور معالي ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وأحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، وممثلين عن الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية وعدد من المدراء والمسؤولين في الدائرة.

وقال أحمد محبوب مصبح في كلمته: «نلتقي لنحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2019، تعبيراً عن الأهمية الخاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارات التي تنطلق بقوة إلى تطوير تجربتها الرائدة عبر تحفيز الإبداع والابتكار وتحويله إلى سلوك يومي لكافة أفراد المجتمع لتحقيق قفزات سريعة ومتتالية في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتُعد حماية حقوق الملكية الفكرية من المحفزات الرئيسية للإبداع والابتكار، فمن خلال تمكين الموهوبين والمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية من تحقيق المكاسب المستحقة لهم نظير جهودهم في التطوير والتميز، تتقدم مسيرة الإبداع والابتكار في بيئة عمل تشجع تطور الأفكار والابتكارات الجديدة وتحفز المنتجين على الاستثمار في تحسين جودة منتجاتهم».

وأضاف: «تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز قدرة الأفراد والشركات على الاستفادة من جهودهم في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة، والعمل في ذات الوقت على حماية المجتمع من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة، وقد انضمت الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1975، وقد أولت قيادتنا الحكيمة اهتماماً كبيراً بتشجيع الموهوبين على تقديم أفكارهم وابتكاراتهم الجديدة في كافة القطاعات، برؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية والمشاركة بفعالية في قيادة الثورة الصناعية الرابعة.