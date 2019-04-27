الإمارات تعزّز الشراكات التجارية بين روسيا والعالم الإسلامي

المصدر: كازان - البيان

شارك وفد رسمي وتجاري من الإمارات في أعمال قمة كازان الاقتصادية الدولية الحادية عشرة بين روسيا والعالم الإسلامي، والتي انطلقت فعالياتها في العاصمة التتارية كازان أخيراً، برئاسة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية. وتسعى الإمارات من خلال المشاركة إلى تعزيز الشراكات التجارية بين روسيا والعالم الإسلامي.

ضم الوفد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ومحمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وسعيد مبارك بن خرباش المري نائب المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وأحمد الكتبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة الدولة بموسكو.

وتعد قمة كازان منصة سنوية بارزة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنفيذ المشاريع المشتركة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي، حيث يتم تنظيمها برعاية رستم منيخانوف رئيس تتارستان، وبدعم من مجلس الاتحاد الروسي وحكومة تتارستان، وتستقطب أكثر من 3000 مشارك من 53 دولة و27 منطقة وإقليماً روسياً.

ويشارك مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي كشريك استراتيجي للقمّة لهذا العام، حيثّ يقدّم ورشة عمل موسّعة عن آليات التمويل الإسلامي وآفاق التوسع والابتكار فيه لتمويل مشاريع اقتصادية حيوية. كما ينظّم المركز خلال القمة جلسة حوارية حول المنتجات الحلال ودورها في رفد الاقتصادات بمداخيل إضافية وفرص عمل جديدة.

معرض

وقال جمعة محمد الكيت خلال حفل افتتاح معرض «روسيا حلال إكسبو» إن قمة كازان تمثل مظلة بالغة الأهمية لبناء شراكات مثمرة ومستدامة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي وأثرها الإيجابي على الصعيد الدولي، لاسيما من خلال التركيز على الدور الرئيسي الذي يلعبه الاقتصاد الإسلامي في نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الإمارات وروسيا قوية وتشهد نمواً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية، ولا سيما في ظل الاتفاقيات المهمة بين البلدين، وأبرزها إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بوضوح في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وروسيا في عام 2018 نحو 3 مليارات دولار بنمو يصل إلى 21% مقارنة بعام 2017.

وركز الكيت على أهمية تطوير مستويات التعاون الإماراتي الروسي في عدد من القطاعات، من أبرزها القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي واستدامته وتطوير حلوله من خلال الابتكار والبحث والتطوير، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بالدولة، موضحاً أن الاستثمارات في مجال الزراعة والصناعات الغذائية المتوافقة مع القيم والمعايير الإسلامية والاستمرار في نمو سوق الحلال العالمي، تأتي ضمن أبرز أولويات الوفد المشارك في المعرض والقمة لهذا العام.

واستعرض جهود ومكانة الإمارات في قطاع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنها تحتل اليوم المرتبة الثانية في التصنيف العام لمؤشر الاقتصاد الإسلامي 2018 - 2019، مؤكداً أن الدولة حريصة على تعزيز التعاون والشراكة مع روسيا على الصعيدين الحكومي والخاص لتنمية صناعة الحلال بما يمكن هذا القطاع الحيوي من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، ولا سيما بعدما قطع الجانبان خطوات مهمة في هذا المسار، من أبرزها مذكرة التفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا ـ العالم الإسلامي» ووكالة تتارستان لتنمية الاستثمار العام الماضي.

قطاع الحلال

وأفاد أن الإنفاق المرتبط بقطاع الحلال يتوقع أن يزداد خلال السنوات الأربع المقبلة وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018 - 2019، حيث يتوقع أن يصل إنفاق المسلمين على الغذاء الحلال إلى نحو 1.9 تريليون دولار بحلول 2023، و274 مليار دولار على السياحة والسفر الحلال، و131 مليار دولار على الأدوية الحلال، و90 مليار دولار على مستحضرات التجميل الحلال، كما يتوقع أن ترتفع قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليونات دولار بحلول العام نفسه.

وأوضح أن هذه التقديرات تعطي مؤشراً واضحاً عن أهمية التعاون لتعزيز المعايير العالية في أنماط الحياة الحلال وقطاعات الاقتصاد الإسلامي عموماً، موضحاً أن قمة كازان هي منصة مثالية للانتقال بالشراكة الإماراتية الروسية القائمة في هذه المجالات الحيوية إلى مستويات أعلى، وكذلك تنمية الشراكات الإقليمية والدولية في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على مختلف الدول الإسلامية وروسيا ومجمل الاقتصاد العالمي.

اجتماع ثنائي

واجتمع الكيت على هامش فعاليات القمة مع تاليا مينولينا الرئيس التنفيذي لوكالة «تتارستان لتنمية الاستثمار»، حيث استعرض الجانبان المستجدات بخصوص الفرص الاستثمارية المطروحة للتعاون بين البلدين، وأكدا أهمية العلاقات المتميزة بين الإمارات وتتارستان ولا سيما في قطاعات صناعة الحلال وخدمات الضيافة والسفر والسياحة والاستثمار، كما أكدا أهمية وضع مبادرات مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.