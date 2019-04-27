الإمارات تطوّر منظومة مكافآت نهاية الخدمة لاستقطاب المواهب

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «انترناشيونال انفستمنت» الشبكي البريطاني أن دولة الإمارات تحرص على تطوير وتحديث منظومة مكافآت ومستحقات نهاية الخدمة التي تمنحها للموظفين الوافدين لديها، وذلك بُغيَة مساعدة الشركات على استقطاب وتعيين الموظفين أصحاب المواهب، وكذلك لضمان قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.

ونشر الموقع المعني بمتابعة شؤون الخدمات المالية والأنشطة الاستثمارية حول العالم تقريراً أمس عن منظومة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين في الإمارات.

واستشهد التقرير بدراسة مشتركة أجرتها شركتا «أولد ميوتشوال انترناشيونال» و«كويلتر تشيفيوت» البريطانيتين عن الموظفين الوافدين في الإمارات، والتي أكدت أن ما يقرب من 60% يعتمدون على مكافآت نهاية الخدمة في خططهم المالية لمرحلة ما بعد التقاعد.