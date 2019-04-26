«كابارول» تعتزم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 75 ألف طن سنوياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كابارول» الألمانية للدهانات، ومقرها دبي، عزمها رفع طاقتها الإنتاجية من الدهانات إلى ما يقارب 75 ألف طن سنوياً، وذلك بالمقارنة مع 50 ألف طن حالياً.

تأتي هذه الخطوة متماشية مع حجم التوسع الذي تطمح إليه الشركة في الفترة المقبلة، والاستفادة من إمكانات النمو الواعدة في دولة الإمارات، التي جاءت نتيجة المحفزات الاقتصادية الحكومية التي جرى إقرارها على مدى الأشهر الماضية والتفاؤل العام لدى قطاعات الأعمال في الإمارات حيال فرص النمو والتوسع.

وأكد موفق بليش، المدير التجاري لدى شركة «كابارول» في منطقة الشرق الأوسط أن الشركة تستهدف ما قيمته 35 % نمواً للعام 2019، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد معرض إكسبو دبي 2020 الدولي والحاجة للانتهاء من كل المشاريع توفر فرصة كبيرة للنمو.

وأشار إلى أن الشركة استكملت مؤخراً افتتاح فرع الشركة في أبوظبي لما لها من أهمية كبيرة، حيث تشهد العاصمة نهضة عمرانية كبيرة، نظراً لأن هذه السوق تقدم فرصاً كثيرة للنمو، فإننا لا نتطلع فقط للاستحواذ على حصة سوقية أكبر، وإنما نسعى أيضاً للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واضحة وعملية أثناء اختيار منتج الطلاء الأفضل لمشاريعهم.

وقال بليش: «سيشهد العام 2019 افتتاح معرض في الكويت، حيث سيشكل هذا المعرض فرصة كبيرة بالنسبة لنا لتقديم علامتنا التجارية وتشكيلة منتجاتنا المتميزة لقاعدة عملائنا المتنامية في دولة الكويت، وسنستمر في الانتشار بقوة بالسوق السعودي من خلال الاستحواذ على المزيد من المشاريع الحكومية والخاصة والاستمرار ببناء شبكه التوزيع لتشمل كامل أراضي المملكة لنكون أقرب إلى عملائنا».

ونوه بليش بأن المشاريع الحكومية تشكّل نسبة متميزة من باقة المشاريع التي تقوم «كابارول» بالتوريد لها في الدولة، وخصوصاً مشاريع الإسكان ومجموعة من المشاريع الكبرى لأبرز المطورين العقاريين.

وتنتهج «كابارول» استراتيجية تنويع محفظة منتجاتها بما يتناسب مع كل سوق على حدة، وذلك لضمان التوسع في الأسواق مع المحافظة على أعلى مستوى من الجودة الألمانية والخدمة المتميزة لكل شركائها، وكذلك للتكّيف مع رسوم حماية الواردات، التي تفرضها بعض الدول وما تخلفه من أثر على قدرات التوسع والانتشار للشركة إلى جانب الضغوط الإضافية على ربحيتها.