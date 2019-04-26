1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.8 مليار درهم خلال الأسبوع الجاري.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 928 مبايعة بقيمة مليار و288 مليون درهم، منها 246 مبايعة للأراضي بقيمة 498 مليون درهم، و682 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 790 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة معيصم الأول، المناطق على صعيد عدد المبايعات، إذ سجلت 139 مبايعة، بقيمة 35 مليون درهم، تلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 20 مبايعة، بقيمة 29 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة، بتسجيلها 14 مبايعة، بقيمة 39 مليون درهم.