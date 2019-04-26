أراضي دبي شريك مؤتمر «الاستثمار العقاري الذكي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها التعليمية، معهد دبي العقاري، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «ذا غريد ميديا ليمتد» لتنظيم النسخة المقبلة من سلسلة مؤتمراتها التي تحمل عنوان «الاستثمار العقاري الذكي: الرقمنة في البيئة العمرانية»، الذي يقام في الدائرة يوم 29 أبريل الجاري.

ويعد المؤتمر الحدث الرابع في سلسلة من المؤتمرات التي تركز على التفاعل بين قطاعات العقارات والاستثمار والتكنولوجيا، لتبني التفكير الجديد وأفضل الممارسات.

وسيقوم سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، بافتتاح المؤتمر الذي يشارك به عدد من المتحدثين، بمن فيهم: ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي، وهند عبيد المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، ومحمد الشرف، مدير العمليات في مجموعة «التزام لإدارة الأصول».

وقالت هند عبيد المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: «تسرنا استضافة مؤتمر «الاستثمار العقاري الذكي لأنه يعدّ منصة مثالية للقطاع العقاري للاستماع من الخبراء الرواد في السوق، وتبادل الأفكار، لمساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات قائمة على المعلومات والرؤى العميقة، من خلال اكتساب المعرفة اللازمة».