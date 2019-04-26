الإمارات الـ13عالمياً بين الاقتصادات الأكثر جذباً للاستثمار

المصدر: أبوظبي - وام

صنّفت وكالة ترويج الاستثمار التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» دولة الإمارات في المرتبة 13عالمياً بين الاقتصادات الوطنية الواعدة الأكثر جذباً للاستثمار بين 2017 - 2019 موضحةً أن دبي تحافظ على صدارتها ضمن أفضل المدن المستقطبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر واستقطبت تدفقات 17.76 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018.

وصنّفت «أونكتاد» مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية ضمن قائمة وكالات الترويج الأكثر تميزاً على مستوى العالم نظراً للنجاحات الكبيرة التي حققتها الفترة الماضية في جذب المزيد من المشاريع المستدامة في الاقتصاد الأخضر.

واعتبر تقرير المنظمة الأرفع عالمياً في مجال التجارة والتنمية مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار نموذجاً في العمل المؤسسي على المستوى الدولي في إطار استعراضها للنماذج الملهمة لوكالات ترويج الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة.

وأكدت «الأونكتاد» أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تمكنت من الاستغلال الأمثل لموقع دبي، ومكانتها العالمية في ريادة وسهولة ممارسة الأعمال في جذب مشاريع التنمية المستدامة في الاقتصاد الأخضر حيث طرحت المزيد من فرص العمل والشركات.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن تقرير «الأونكتاد» يؤكد أن أهم مهام وكالات ترويج الاستثمار، تتمثل في تشجيع الاستثمار على مشاريع التنمية المستدامة ذات الناتج العالي في تطوير المدن حسب احتياجاتها، وتكون ذات عائد وأثر ملموس وطويل الأمد تماشياً مع أولويات التنمية المستدامة وفرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.