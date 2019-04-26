"كيه.كيه.آر" و"بلاك روك" تجمعان 3 مليارات دولار لصفقة خطوط أنابيب "أدنوك"

المصدر: دبي - رويترز

تجمع شركتا الاستثمار الأمريكيتان كيه.كيه.آر وبلاك روك قرضاً بـ 3 مليارات دولار لدعم شراء 40 % في أدنوك لأنابيب النفط، وفقاً لبروجكت فاينانس انترناشونال (بي.اف.آي)، وهي خدمة إخبارية تتبع رفينيتيف.

وأفادت «بي.اف.آي» أن بنك بي.إن.بي باريبا وإس.إم.بي.سي وميزوهو وسانتاندير وبنك أبوظبي الأول يقودون ترتيب القرض، الذي يبلغ أجل استحقاقه 23 عاماً ويجري إشراك بنوك أخرى فيه حالياً. وستستأجر أدنوك لأنابيب النفط حقوق شركتها الأم في 18 خط أنابيب بطول 350 كيلومتراً لتنقل النفط الخام والمكثفات عبر امتيازات أدنوك بقطاع المنبع لمدة 23 عاماً. وأبرمت «أدنوك» صفقة خطوط الأنابيب البالغة قيمتها 4 مليارات دولار في فبراير.