«ذا فايننشال»: دبي جنة لممارسة الأعمال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير نشرته صحيفة «ذا فايننشال»، إن فرص الأعمال الدولية في دبي تعزز تدفق الاستثمارات، وتحظى باهتمام المستثمرين وممثلي الأعمال في أنحاء العالم، وأنه لا يوجد شخص في مجتمع الأعمال الحديث ليس على بيّنة بفرص النمو الاقتصادي الهائل في الإمارات، وبفرص الآمال الواعدة في دبي التي تعد جنة لممارسة الأعمال واستقطاب المشاريع.

وأضاف، أن قواعد قانون الشركات في الإمارات توفر مستوى جديداً تماماً من العلاقات القانونية بين الأعمال والدولة ما يطلق الفرص لنجاح الأعمال وازدهار المشاريع.

وأوضحت «ذا فايننشال»، أن تسجيل الأعمال في دبي يُعد فرصة مثالية لإطلاق الشركات لتلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق التصدير، لاسيما مع تعدد المناطق الاقتصادية الحرة.

ويتمتع قطاع الأعمال في دبي بمناخ ضريبي مناسب وبنية أساسية حديثة وموقع استراتيجي مناسب تتوفر فيه مراكز النقل الدولية كما تنتهج الدولة سياسات محفزة وداعمة للمستثمرين الأجانب.