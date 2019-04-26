«الوطنية للسياحة والفنادق» تطلق مشروعين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» إطلاق مشروعين في أبوظبي بمعايير ومواصفات عالمية لتلبية الطلب المتجدد على قطاع الشقق الفندقية والخدمية مما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء مجتمع متجدد ومواكب للتطورات ومتطلبات السنوات القادمة.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن اقتصاد الدولة يعد من أهم الاقتصادات في المنطقة وأكثرها استقراراً فضلاً عن أن القطاع السياحي وتنمية المجتمع يأتيان على قائمة أولويات قيادتنا الرشيدة. وكشفت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عن المشروعين الجديدين في أبوظبي .

حيث انطلق العمل في مشروع سكني متطور وآخر فندقي بعد إقرارهما من قبل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ويهدف المشروعان إلى مواكبة الطلب المتجدد والمختلف في سياحة الأعمال والخدمات تماشياً مع خطة»غداً 2021«وخطة» أبوظبي 2030«.

خطة

ويندرج المشروعان في إطار خطة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق لتوسيع عروض الشقق الفندقية الخدمية في أبوظبي خلال ثلاثة أعوام وتلبية طموحات العاصمة الإماراتية في تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لسياحة الأعمال والسياحة العائلية والثقافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن التزام المؤسسة بخطط أبوظبي الاستراتيجية التي من شأنها أن تحرص على الاستعداد لمتطلبات المستقبل.

ويقع المشروع الأول»كابيتال فيوز«في قلب منطقة المعارض الجديدة على مقربة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض .

حيث تبلغ قيمة الاستثمار للمشروع بالإضافة للأرض حوالي 700 مليون درهم وهو ثمرة تعاون مشترك بين المؤسسة و»سينو جلف«ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الأخير من 2021 وسيضم المشروع شققاً سكنية تتألف من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم ضمن محفظة أكبر تضم 319 شقة سكنية بالإضافة إلى 323 شقة خدمية.

شقق فاخرة

ويقام المشروع الثاني»إنتركونتيننتال جراند مارينا ريزيدنس«في منطقة البطين ويضم 130 شقة فندقية فاخرة تتنوع بين استديوهات وشقق متنوعة المساحات من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم مطلة على البحر والشاطىء الخاص وتقع على مسافة قريبة من المرسى باستثمارات 400 مليون درهم مع توقعات بانتهاء أعمال البناء الجارية وافتتاح المشروع مطلع 2021.

كما تشير تقديرات المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى توقع انطلاق العمل في مشروع الريتز-كارلتون جزيرة السعديات بنهاية 2019 أو بداية عام 2020.