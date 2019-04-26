«جنة للمنتجعات» تستعد لافتتاح فندقين جديدين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات الإماراتية عن خططها للتوسع في دولة الإمارات بإضافة فندقين جديدين إلى المجموعة.ومن المقرر أن يفتح فندق «جنة دبي كريك»، وهو فندق من فئة 4 نجوم في دبي، أبوابه للجمهور في سبتمبر 2019.

وسيضم الفندق، المكون من 138 غرفة، خمسة مطاعم بالإضافة إلى حمام سباحة خاص ومركز لياقة بدنية ونادٍ صحي ومجموعة كبيرة من المرافق والتجهيزات المبتكرة، بما في ذلك تجربة سلسة لتسجيل الدخول، مما يُبرز التركيز المستمر للمجموعة على الاستفادة من التكنولوجيا، إلى جانب ذلك تفتتح سلسلة الفنادق الشهيرة فندق «جنة رأس الخور» في الشارقة عام 2022، ويتكون من 57 طابقاً، ويقع في واحدة من أرقى المناطق.

منصة

وسيتم عرض هذه المشاريع الاستراتيجية المميزة في منصة مجموعة جنة في سوق السفر بحسب ريتشارد حداد، الرئيس التنفيذي لفندق «جنة برج السراب»، الذي يتمتع بخبرة تمتد لعشرين عاماً في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة.

وقال: «لقد تمكنت المجموعة من تحقيق نمو هائل خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المواقع الاستراتيجية لمنشآتها وضيافتها العربية وكرمها إلى جانب بعض الشراكات المميزة ونتطلع من خلال مشاركتنا في سوق السفر العربي 2019 إلى التواصل مع شركائنا على الصعيدين المحلي والإقليمي لبناء علاقات جديدة، مع عرض خدمات الضيافة الرائدة التي نتميز بها».