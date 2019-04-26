باكستان ونيبال الأكثر تفضيلاً للمسافرين من الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أجرت «ترافلبورت»، الشركة المتخصصة في خدمات أنظمة التوزيع العالمية، والمنصة الإلكترونية لقطاع السفر التجاري، دراسة تحليلية، أشارت نتائجها إلى أن باكستان ونيبال وبنغلاديش، هي البلدان التي شهدت أكبر نسبة نمو في حجوزات الطيران من قبل المسافرين في دولة الإمارات خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة.

وبحسب الدراسة، قفزت معدلات الحجوزات التي تمت من قبل المسافرين في دولة الإمارات إلى باكستان، من 1 أبريل 2018، إلى 31 مارس 2019، من خلال جميع أنظمة التوزيع العالمية، لتسجل زيادة حجمها حوالي 130 ألف حجز، بنسبة نمو 31 ٪ عن الأشهر الـ 12 السابقة على هذه الفترة.

كما ارتفع عدد حجوزات السفر إلى نيبال، التي جاءت في المرتبة الثانية، بما يزيد على حوالي 25 ألف حجز، مسجّلاً زيادة نسبتها 37 %، بعد أن كانت الزيادة 15 ألف حجز في العام السابق عليه (مقارنة بالفترة الممتدة بين 1 أبريل 2017 و31 مارس 2018، في مقابل 1 أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017). وجاءت بنغلاديش في المرتبة الثالثة، مسجّلة زيادة تتجاوز 18 ألف حجز، أي ما يشكل زيادة نسبتها 7 %.

شبكات ضخمة

وتعد أنظمة التوزيع العالمية، بمثابة شبكات ضخمة، تعمل بتكنولوجيا فائقة، وتمكّن وكلاء السفر وشركات إدارة الرحلات والشركات الكبرى، ضمن آخرين، من البحث عن تذاكر الطيران وغرف الفنادق وحجزها، بالإضافة إلى خدمات تأجير السيارات، وغيرها من المواد المتعلقة بالسفر.

وخلال 2018، وعلى الصعيد العالمي، بلغ عدد المعاملات التي أجرتها شركة «ترافلبورت» وحدها عبر نظام التوزيع العالمي الخاص بها: غاليليو، وورلدسبان، وأبولو، ما يصل إلى تريليون معاملة. كذلك تتيح الشركة تطبيقات وخدمات للأجهزة المحمولة، لتلبية احتياجات قطاع السفر، فضلاً عن مجموعة من منتجات التحليلات المتطورة، مثل منصة Travelport Business Intelligence.

عوامل رئيسة

وقالت كاثرين والنغتون مدير «ترافلبورت» في دولة الإمارات: «ساهمت مجموعة من العوامل الرئيسة في نمو حجوزات الطيران، وهي زيادة القدرة التشغيلية لشركات الطيران والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، الذي تتمتع به دولة الإمارات، فضلاً عن زيادة معدلات الطلب من قبل المسافرين على متن رحلات الترفيه. ولا شك أن معظم هذه العوامل، سوف تلعب دوراً في هذه الارتفاعات.

وأضافت: "شهدت باكستان زيادة في القطاع السياحي بشكل عام خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لتصريحات وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، فقد قفز القطاع السياحي بالبلاد، بمقدار ثلاثة أضعاف، خلال الفترة بين 2013 و2017. وبالإضافة إلى ذلك، تشير أحدث البيانات الصادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي، إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، زادت بنسبة حوالي 6 % خلال عام 2018، ما يرجح أن القطاع قد شهد عاماً متميزاً آخر.

وحظيت باكستان بإشادة كبيرة بقطاعها السياحي أخيراً. فعلى سبيل المثال، نالت باكستان تصنيف أفضل وجهة سفر في العالم خلال 2018، من قبل جمعية باكباكر في بريطانيا، وهي قصة النجاح التي لاقت صدى واسع النطاق على مستوى العالم.

ولا شك أن خطط باكستان لتسهيل تأشيرات الدخول هذا العام، من شأنها تعزيز الزيادة في أعداد السائحين، وهو التوجّه الذي سيواصل صعوده في 2019. وفي ظل توسيع نطاق الشراكة التي أبرمتها ترافلبورت مع شركة الخطوط الجوية الباكستانية، فإنه يسعدنا أن نضطلع بدورنا في دعم الشركة والدولة، لتحقيق تطلعاتها على صعيد السياحة العالمية".

أما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي حظيت بالحصة الأكبر من حيث الزيادة في عدد الحجوزات من دولة الإمارات، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فهي: السعودية ومصر والمغرب. فقد شهد عدد الحجوزات من السعودية زيادة تتجاوز 18 ألف حجز (أكثر من 6 %)، عبر نظام خدمات أنظمة التوزيع العالمية، بينما سجّلت الحجوزات من كلٍ من مصر والمغرب، ارتفاعاً بحوالي 5 آلاف حجز (أكثر من 3 % و10 % على التوالي).