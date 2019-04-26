«موانئ دبي العالمية» تُناول 17.5 مليون حاوية بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «موانئ دبي العالمية»، عن قيامها بمناولة 17.5 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر محفظة أعمالها العالمية من محطات الحاويات خلال الربع الأول من عام 2019، مسجلة انخفاضاً سنوياً في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 0.6%، في حين بلغت نسبة الانخفاض على أساس المقارنة المثلية 0.7 %.

جاء ذلك بسبب المقارنات السنوية الأعلى (بلغت الزيادة في الربع الأول 2018 على أساس المقارنة المثلية 8.4%)، بالإضافة إلى انخفاض الأحجام في الإمارات وأستراليا.

وقام إقليم الإمارات بمناولة 3.5 ملايين حاوية نمطية خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 8.8%، وذلك بسبب مناخ الاقتصاد الكلي المتسم بالتحديات، وكذلك خسارة الأحجام ذات هامش الربح المنخفض. سجلت منطقة الأمريكيتين وأفريقيا وشبه القارة الهندية أداءً قوياً مع النمو القوي في «كالاو» في البيرو و«السخنة» في مصر و«مومباي» في الهند.

محطات

أما المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية، فقد قامت بمناولة 9.2 ملايين حاوية نمطية خلال الربع الأول من 2019 بانخفاض سنوي بلغ 0.8% على أساس التقارير المحاسبية وبنسبة 3.0 على أساس المقارنة المثلية. وقد عزز نمو الأحجام على أساس التقارير المحاسبية في منطقة الأمريكيتين وأستراليا ضم محطاتنا في أستراليا إلى محفظة المحطات الموحدة اعتباراً من مارس 2019.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «شهدنا أحجاماً أقل في الربع الأول من عام 2019 بسبب الأداء القوي في العام السابق والحذر العام في بعض الأسواق، نظراً لعدم اليقين الحالي في بيئة الاقتصاد الكلي.

وفي الإمارات، يعزى ضعف أحجام المناولة بشكل أساسي إلى خسارة البضائع ذات هامش الربح المنخفض، حيث واصلنا تركيزنا على مناولة البضائع المربحة. ومع توقع استمرار الاتجاهات الأخيرة في الربع الثاني من العام، فإننا نتوقع أن نشهد تحسناً في النصف الثاني من 2019».

تقدم جيد

وأضاف بن سليم: «أما على مستوى محفظة أعمالنا الأوسع، فقد حققنا تقدماً جيداً في تعزيز عروض منتجاتنا من أجل ترسيخ دورنا كمزود عالمي للحلول على امتداد سلسلة التوريد العالمية. ونواصل التركيز على توفير التميز التشغيلي وإدارة التكاليف والاستثمار المنضبط للمحافظة على مكانتنا كشريك تجاري مفضل».