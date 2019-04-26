«كاتاليست بارتنرز» صندوق استثمار جديد في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

شهد سوق أبوظبي العالمي إطلاق صندوق استثماري جديد باسم «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» برأس مال قدره مليار دولار، وبدعم من شركة «مبادلة».

ويعمل الصندوق الجديد على استثمار الفرص، التي من شأنها المساهمة في اجتذاب شركات رائدة لتأسيس حضور في سوق أبوظبي العالمي، وذلك من أجل تحقيق عوائد جذابة وتحقيق تأثير إيجابي في تعزيز مكانة السوق.

ويعمل «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» على تحقيق عوائد تجارية من خلال بناء شراكات مع الشركات الاستثمارية الراسخة وكذلك الشركات الواعدة ومؤسسات الأعمال الرائدة في مختلف القطاعات والمهنيين. وسوف يستفيد كل هؤلاء من بناء حضور متميز ومستدام في سوق أبوظبي العالمي.

ويقوم النهج الاستثماري لـ«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» على أربعة موجِهات وهي: إحداث تأثير إيجابي في البيئة المالية، والاستفادة من المزايا التنافسية لأبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، وتحقيق العوائد المستهدفة، وخلق فرص عمل مستدامة في سوق أبوظبي العالمي.

دعم مبادلة

وسيحظى الصندوق بدعم من شركة «مبادلة للاستثمار»، حيث سيستفيد من شبكة علاقات «مبادلة» على المستويين المحلي والعالمي، من أجل خلق فرص استثمار جذابة في المنطقة. كما سيعمل الصندوق مع فرق الاستثمار في «مبادلة» والشركات التابعة لها من أجل الاستفادة من الفرص ذات الصلة بسوق أبوظبي المالي.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نهنئ شركة مبادلة للاستثمار على إطلاق أبوظبي «كاتاليست بارتنرز»، ونرحب بإنشاء الصندوق في سوق أبوظبي العالمي. إن هذا الحدث يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي، والتي هدفت من وراء إنشاء سوق أبوظبي العالمي إلى تشجيع تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال عبر أبوظبي».

سمعة مرموقة

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: «لا شك في أن سوق أبوظبي المالي يسير بخطى سريعة نحو تحقيق رؤيته المتمثلة في أن يصبح واحداً من أبرز الأسواق المالية في العالم.

حيث اكتسب بسرعة سمعة مرموقة كمركز يتميز بسهولة أداء الأعمال إلى جانب توفير الفرص للشركات الرائدة لتحقيق النمو الذي تنشده. ومن خلال هذه الشراكة، سنشهد دخول صندوق استثماري جديد سيصبح جزءاً من سوق أبوظبي المالي في مرحلة مهمة من مراحل تطور هذا السوق المالي العالمي».

شراكة

بدوره، قال غاي هيرلي، الرئيس التنفيذي لــ«أبوظبي كاتاليست بارتنرز»: «نحن سعداء بالدخول في شراكة مع واحدة من أكبر شركات الاستثمار وأكثرها نفوذاً في العالم وفي واحد من أسرع المراكز المالية العالمية نمواً. لا شك في أن متانة اقتصاد أبوظبي ستوفر فرصاً هائلة لتحقيق عوائد قوية، كما أن أبوظبي، بوصفها بوابة دخول إلى المنطقة وإلى أهم الأسواق المالية، تتيح فرصاً استثنائية للشركات التي تطمح لتوسعة نشاطها عالمياً».