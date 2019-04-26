فندق تلال ليوا يطرح عروضاً خاصة مميزة للعائلات

المصدر: أبوظبي- البيان

يشارك فندق تلال ليوا في معرض سوق السفر العربي، حيث سيتم إطلاع وكلاء السياحة والسفر على مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الأنشطة الترفيهية الجاذبة للأطفال وعائلاتهم، جنباً إلى جنب مع عروض مُغرية على أسعار الإقامة وتناول الطعام في مرافق الفندق المختلفة.

وقال أحمد المرجوشي، مدير عام للفندق: إننا نحرص على مواصلة المُشاركة في هذا المعرض السياحي الأضخم على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط لطرح الكثير من العروض الخاصة والمتميّزة أمام وكلاء السفر والسياحة في الإمارات ومنطقة الخليج العربية وأوروبا وغيرها من الدول، مضيفاً أننا نركز على السياحة الترفيهية للضيوف القادمين من أبوظبي ودبي ومختلف مدن الإمارات، وزيادة نسبة الأنشطة التي تُسهم في تشجيع وجذب العائلات مع أطفالها لقضاء أمتع الأوقات.