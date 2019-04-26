مهرجان دبي للمفروشات يطلق تخفيضات تصل إلى 90%

المصدر: دبي- البيان

أعلن مهرجان دبي للمفروشات عن ثاني مفاجآت يوم الجمعة، التي سيقدمها متجر هوم بوكس للمفروشات والتجهيزات المنزلية في ابن بطوطة مول، حيث يمكن للمتسوّقين الاستفادة من أسعار مخفّضة تصل إلى 90% على عدد من المنتجات المختارة.

وينطلق العرض صباح اليوم ويستمر حتى نفاد الكمية، ويقدّم الفرصة للمتسوّقين، سواء كانوا من عشّاق الديكورات المنزلية، أو ممن يسعون لتجديد أثاثهم أو الانتقال إلى منزل جديد، للحصول على أفضل الأثاث المنزلي والأكسسوارات والتجهيزات بأفضل الأسعار.

وتحتفي الدورة الافتتاحية من مهرجان دبي للمفروشات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بأفضل ما تقدمه الإمارة من مفروشات وتجهيزات منزلية وتستمر الفعاليات والعروض حتى 1 مايو .