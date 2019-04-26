قصر الإمارات ينظم جولة ترويجية في الرياض لاستقطاب الزوار

المصدر: الرياض ـ البيان

نظم فندق قصر الإمارات جولة ترويجية في الرياض للتعريف بأهم الخدمات والمزايا التي يقدمها القصر لزواره وضيوفه من السعودية خلال عطلة عيد الفطر المبارك وموسم إجازات الصيف .

حضر الجولة التي أدارها محمد العلوي مدير إدارة العلاقات العامة في فندق قصر الإمارات العديد من ممثلي وسائل الإعلام السعودية.ورحب العلوي بالإعلاميين خلال حفل أول من أمس في فندق ريتز كارلتون الرياض للتعريف بمزايا قصر الإمارات باعتباره، أحد المعالم الرئيسية في أبوظبي والذي يقدم الثقافة العربية وكرم الضيافة في أفضل حالاتها.

وأطلق فريق عمل فندق قصر الإمارات خلال الجولة عروضاً ترويجية خاصة للزوار القادمين من المملكة خلال موسم العيد والصيف لهذا العام ليمنحهم فرصة الاستمتاع بإجازة صيفية تفوق الخيال.