غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا

المصدر: عجمان- وام

بحث عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد اقتصادي كوري برئاسة جيون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا، سُبل التعاون الاقتصادي وأهم الفرص الاستثمارية في عجمان وكوريا الجنوبية وآليات زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة، وحضره ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء، ومروان حارب مدير إدارة ترويج الأعمال وتنمية الاستثمار في غرفة عجمان، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكورية في مختلف التخصصات.

وأشاد المويجعي بالعلاقات الاقتصادية المتينة بين الإمارات وكوريا وحجم التجارة البينية، الأمر الذي يزيد من فرص التعاون والشراكة بين رجال الأعمال والتجار في البلدين.

خبرات

وأكد أهمية اللقاء للاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة في كوريا، موضحاً أن عجمان تمتلك فرصاً واعدة في عدد من القطاعات لاسيما في ظل المقومات المتنوعة للإمارة وموقعها المتوسط وبنيتها التحتية المؤهلة لاستدامة ونمو المشاريع. وقال، إن قطاعي التعليم والصحة يحظيان باهتمام من حكومة عجمان، الأمر الذي يزيد من الفرص للمؤسسات التعليمية والصحية الكورية للاستثمار في الإمارة، منوهاً بأن القطاع السياحي بات من أكثر القطاعات نمواً. وأكد الجانبان، أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين التجار والمستثمرين والمشاركة في المعارض المتخصصة.