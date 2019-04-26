«شويترامس» تدعم «عام التسامح» بأطباق رمضانية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «شويترامس» حملتها الخيرية لشهر رمضان بالشراكة مع «دبي العطاء» للسنة الرابعة على التوالي، تحت شعار «وصفات التسامح»، كمبادرة خاصة في الشهر الكريم، تهدف إلى تسليط الضوء من خلال أطعمة شهية على قيم التسامح والتعايش والسلام.

وقال إل.ت باغاراني، رئيس مجلس إدراة شويترامس: «عندما أعلن أن 2019 هو عام التسامح، فكرنا في استلهام هذه الحملة بطريقتنا الفريدة. إذا كان هناك شيء واحد يربط بين الجنسيات المختلفة، فلا بد أن يكون الطعام. إنها أفضل طريقة للتخلي عن الخلافات والتمسك بحبل الأخوة، وهذا يتماشى أيضاً مع الهدف الأساسي لشهر رمضان وهو جمع الكل حول مائدة الإفطار. كما نتطلع إلى تعزيز التزامنا تجاه دبي العطاء من خلال هذه الحملة».