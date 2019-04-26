قمّة «سامينا» تسلط الضوء على جاهزية قطاع الاتصالات للجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

اختتمت قمة القادة السنوية لمجلس «سامينا للاتصالات»، أعمالها التي عقدت في دبي، تحت رعاية «هيئة تنظيم الاتصالات»، برئاسة المدير العام للهيئة، حمد عبيد المنصوري، حيث سلطت الضوء على مدى جاهزية قطاع الاتصالات لشبكات الجيل الخامس.

كما تناولت القمة مناقشات حول مستقبل الجيل الخامس، والتأثير المحتمل له في نمو أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تطوير الاقتصادات الرقمية والابتكار، في ظل استعداد المنطقة للثورة الرقمية، وتوقعها لاستيفاء الرؤى الوطنية المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال بوكار با، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجلس سامينا للاتصالات:

«يجتمع ممثلون من العديد من المناطق للمساهمة بالرؤى الخاصة بهم، والاطلاع على وجهات النظر الأخرى، ما قد يساعد على التخطيط لنشر التكنولوجيا الخاصة». واستضافت هواوي منتدي «عصر الجيل الخامس»، من أجل تسريع وتيرة انتشار تقنيات الجيل الخامس على نطاق أوسع.

حيث أتاح المنتدى الفرصة لشركاء صناعة الجيل الخامس، لمناقشة كيف يمكن للابتكارات والخدمات الذكية الناشئة عبر الجيل الخامس، مساعدة مشغلي قطاع الاتصالات في تحديد فرص أعمال جديدة.