150 خبيراً يناقشون في دبي مستقبل تقنيات بروتوكول الإنترنت

نظّمت «هواوي» النسخة الأولى من «ملتقى بروتوكول الإنترنت» في منطقة الشرق الأوسط في دبي، بحضور أكثر من 150 من رواد وخبراء القطاع، وذلك لمناقشة جملة مواضيع تمحورت حول تطوير بروتوكول الإنترنت ومعاييرها وآفاق التعاون والابتكار في مجالات تطبيقات الخدمات المرتبطة بها.

تضمنت قائمة الحضور ممثلين عن أكثر من 20 من كبار مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من أعضاء «مجموعة عمل هندسة الإنترنت» والمحللين في قطاع الاتصالات.

ضمت أجندة الملتقى طرح أبرز المشغلين في المنطقة لآرائهم حول التوجهات المستقبلية لتطور شبكة الإنترنت، وأبرز متطلبات تقنيات بروتوكول الإنترنت والبنى الهندسية المنشودة للجيل الخامس وتطوير الشبكات الذكية.

وأجمع المشاركون على أن شبكات بروتوكول الإنترنت ستلعب دوراً متزايد الأهمية في عصر الجيل الخامس والتقنيات السحابية في ظل ما تشهده الخدمة من تغيرات متسارعة.

واتفق الحاضرون على أن السبيل الأمثل نحو ازدهار القطاع يتمثل في تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات التي قد تحول دون توفير خدمات جديدة ومبتكرة تتماشى مع مستجدات صناعة الاتصالات. دبي - البيان

ملتقى