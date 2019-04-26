غرفة أبوظبي تكرّم 10 من روّاد المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حفل توزيع جوائز مبادرة «جائزة رواد المستقبل»، وذلك بعد اختتام مراحل تقييم اللجنة وتصويت الجمهور لصالح 10 فائزين، تنافسوا في منصة معرض رواد المستقبل والتي جمعت 114 مشروعاً ابتكارياً وإبداعياً مميزاً من عمل الطلبة ، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

حضر حفل التكريم محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية بالإنابة وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي المكلف في صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وأكد المهيري أن مبادرة جائزة رواد المستقبل في ختام فعالياتها لعام 2019، استطاعت أن تؤكد جدارتها بأن تكون إحدى أهم مبادرات غرفة أبوظبي، فقد حظيت باهتمام كبير لدى الكثير من المؤسسات وجهات القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة، التي أشارت إلى أهميتها في تعزيز فكر وثقافة ريادة الأعمال لدى الناشئة والشباب.

كما حظيت المبادرة باهتمام العديد من الجهات والمؤسسات والجامعات الداعمة والتي عملت على المساهمة الفعّالة في دعم أعمالها، فيما نالت جائزة رواد المستقبل استحساناً منقطع النظير من أولياء الأمور، الذين عملوا على تشجيع أبنائهم من الطلبة المبدعين والمبتكرين أصحاب المواهب والأفكار الفذة.

وأشار إلى أن المبادرة أطلقت في يوليو 2018 وشرع العمل بها على أسس ومناهج علمية نظرية وعملية، لتكون على مستوى عالٍ من الدقة والإتقان.