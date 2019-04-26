دراسة تتوقع نمو المبيعات عبر الإنترنت قبل وخلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير لشركة «كريتيو» لتكنولوجيا التسويق التجاري، تزايد إنفاق المستهلكين عبر الإنترنت قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وقام التقرير بتقييم وتحليل اتجاهات المبيعات، حيث كشف عن زيادة معدل المبيعات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط قبل وأثناء حلول الشهر الكريم، خلال الفترة ما بين 15 مايو إلى 14 يونيو في العام 2018.

وعادة ما يرغب المتسوقون بالشرق الأوسط في التسوق مبكراً قبل حلول الشهر الكريم، بينما تقل معدّلات التسوق تدريجياً مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لحرص المتسوقين على التركيز على الاحتفال بفعاليات العيد.

وقال ميكيله إيوتسو، المدير العام لدى كريتيو الشرق الأوسط وأفريقيا: «يؤثر شهر رمضان الكريم على الأنماط الشرائية والاستهلاكية في المنطقة بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى ما اعتاد عليه المتسوقون من حيث تبادل الهدايا خلال عيد الفطر المبارك. وكشف تقريرنا للعام 2018 إلى أن 61% و58% من المستهلكين في السعودية والإمارات على التوالي، يعتزمون شراء هدايا لأحبائهم خلال هذه الفترة.

ولذلك فمن الهام للغاية بالنسبة للمسوّقين والمعلنين التواصل مع المتسوقين في غضون أسبوعين قبل شهر رمضان وإرسال رسائل لهم لتكون علاماتهم التجارية ضمن أولويات اهتمامات المتسوقين عندما يحين الوقت لاتخاذ القرار بالشراء. ولتحقيق أكبر قدر من النتائج، يجب أن يسعى المعلنون إلى مواصلة الحملات في الأسابيع التي تلي عيد الفطر المبارك».

وفي العام الماضي، ارتفع معدل مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 106% خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم؛ وانخفض معدل الأنشطة الاستهلاكية بنهاية الشهر الكريم، حيث انخفضت المبيعات وأعداد الزيارات عبر الإنترنت بنسبة 55%، إلا أن ذلك سرعان ما لحقه انتعاش في حركة المبيعات خلال الأسبوعين التاليين.