«ميد»: دبي ذروة تطوّر المدن المستقبلية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصفت مجلة «ميد» دبي بأنها بلغت الذروة فيما يتعلق بتطور المدن المستقبلية، وذلك في تقرير أصدرته، أمس، بالتعاون مع «بنك المشرق» بعنوان «بناء المدن المستقبلية».

وأوضح التقرير، أن دبي بلغت هذا التطور على صعيد بناء مدينة المستقبل على أرضها، بعد النجاحات الهائلة التي حققتها في هذا الشأن، حيث تبنت مبادرات عديدة لنشر مفهوم الحكومات الذكية وتطبيقه على أرض الواقع من خلال طفرة ملموسة في الخدمات الحكومية التي تقدمها إلى سكانها وتحويلها إلى خدمات ذكية فعلياً.

وأضاف أن دبي أيضاً تتبنى تقنيات تستشرف المستقبل، بل تسبقه، ومن أبرزها طباعة المباني بدلاً من إنشائها، حيث تخطط لأن تجعل 25% من مبانيها مطبوعة باستخدام هذه التقنية بحلول 2030. كما تتبنى تقنية المركبات الذكية ذاتية القيادة، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي. وتخطط لإنشاء 4 مدن مستدامة على أرضها.