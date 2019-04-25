ربط بورصة دبي للذهب بشبكة «مكاي برذرز» الأوروبية والأمريكية فائقة السرعة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، ومكاي برذرز العالمية، مزود خدمات النطاق الترددي الخاص وخدمات بيانات السوق، عن قيام «مكاي برذرز» بربط البورصة بشبكتها الأوروبية والأمريكية فائقة السرعة.

وسوف تسهم مسارات الشبكة الجديدة لشركة «مكاي» في تعزيز سرعة الوصول بين بورصة دبي للذهب والسلع ومراكز التداول الأوروبية والأمريكية الرئيسية، وبالتالي تحسين قدرة عملاء «مكاي برذرز» على الوصول إلى بورصة دبي للذهب والسلع، بالإضافة إلى التداول بأعلى كفاءة ممكنة.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نحن سعداء بانضمام «مكاي برذرز» إلى بورصة دبي للذهب والسلع. إن هذه الخطوة المهمة للربط بين بورصتنا وشبكتهم ستسهم في الارتقاء بعروضنا المقدّمة للأعضاء».

وصرح فرانسوا تيك، العضو المنتدب لشركة «مكاي برذرز»: «في سوق تشهد نمواً كبيراً مثل بورصة دبي للذهب والسلع، لا بدّ أن يتمتع الأعضاء والمشاركون، وخاصة صناع السوق، بالقدرة على الوصول بسرعة إلى بيانات الأسواق الأوروبية والأمريكية. وتعمل خدمات «مكاي» المقدمة في بورصة دبي للذهب والسلع على توفير فرص متكافئة لجميع المشاركين في السوق».