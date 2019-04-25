«اقتصادية دبي» تكرّم 66 شريكاً استراتيجياً

المصدر: دبي - البيان

كرّمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي شركاءها من القطاعين الحكومي والخاص في الدورة الرابعة من ملتقى الشركاء 2019، الذي أقيم في فندق مندرين جميرا - دبي.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من اقتصادية دبي على توثيق العلاقات مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، والتأكيد على أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الأعمال في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

وكرّم سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، في الملتقى ما يزيد على 66 شريكاً استراتيجياً من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص الذي شمل مختلف المجالات، كما تم تكريم أفضل الشركاء الاستراتيجيين وأفضل المنسقين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لإسهامهم الكبير وتعاونهم المستمر مع اقتصادية دبي ومؤسساتها، واختتم الحدث بتكريم الرعاة، وهم: طيران الإمارات، وخور دبي، وبرومو بلس جنرال تريدنج، وباتشي.

وأكد القمزي أن اقتصادية دبي تتخذ الشراكة منهجاً لتحقيق رسالتها المتمثلة في رفع تنافسية الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وكذلك تبادل المعرفة والخبرة في مختلف المجالات التي تمتلكها الشركات الخاصة والقطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تفتح آفاقاً جديدة للابتكار.

وأضاف القمزي: «تفتخر اقتصادية دبي بعقد أكثر من 61 اتفاقية استراتيجية مع مختلف الجهات التخصصية من القطاعين الحكومي والخاص في العام 2018، وهي مستمرة في توطيد علاقاتها مع مختلف الجهات من أصحاب المصلحة في العام 2019 والأعوام المقبلة».

وتضمنت أجندة الملتقى في دورته الرابعة عرضاً لعدد من الشركاء الاستراتيجيين حول أبرز الممارسات.