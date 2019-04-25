نظام إلكتروني للمحظور تعيينهم بالمؤسسات المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الثالث لسنة 2019 على تقارير عدة بشأن بعض المواضيع الخاصّة بدائرة الرقابة على البنوك، وهي، تفعيل نظام الإمارات الإلكتروني للأشخاص غير المرغوب في تعيينهم بالمؤسسات الماليّة العاملة في دولة الإمارات.

وعقــدَ المجلس اجتماعه صباح الأحد الماضي في مقر المصرف المركزي ـ أبوظبي، برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة وحضور عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة ومبارك راشد المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالـد أحمد الطاير وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي.

أنظمة رقابية

كما اطلع المجلس على تقارير بشأن سير تطبيق الأنظمة الرقابية المتعلقة ببازل 3 والمعيار الدولي (IFRS9) لإعداد التقارير المالية، وأخذ العلم بشأنها.

واطلع المجلس أيضاً على التقرير السنوي للهيئة العليا الشرعيّة عن سنة 2018 والذي تضمن شرحاً توضيحياً عن اجتماعات الهيئة ومخرجاتها وأهداف وخطة عمل الهيئة لـ 2018-2022 مبيناً الإجراءات التنظيميّة وقرارات الهيئة، والمعايير الشرعيّة والحوكميّة التي تمّ وضعها وتبنيها من قبل الهيئة، والمعايير الاحترازيّة للمصرف المركزي التي تمّت مراجعتها، واللقاءات التشاوريّة والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحليّة والدوليّة.

طلبات

وقدم التقرير فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد ـ رئيس الهيئة العليا الشرعيّة. واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حده.

كما اطلع المجلس على المواضيع المقدمة من إدارة الإنفاذ في دائرة الرقابة على البنوك واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

معيار

واطلع المجلس كذلك على عرض تمّ تقديمه من قبل دائرة التدقيق الداخلي بشأن التغييرات التي أدخلت على السياسات المحاسبيّة بما يتماشى مع تطبيق المعيار المحاسبي الجديد للمصرف المركزي.

كما اطلع المجلس على ميثاق السلوك المهني للمصرف المركزي الذي تمّ تقديمه من قبل إدارة المخاطر واتخذ القرارات اللازمة بشــأنه.

هذا، واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.