«إعمار للضيافة» تستعد لافتتاح 5 فنادق في دبي هذا العام

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، أمس عزمها افتتاح 5 فنادق جديدة في دبي هذا العام، منها 4 تحت مظلة علامتيها التجاريتين «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات» فيما ستعمل «روڤ للفنادق»، المشروع المشترك بين «إعمار العقارية» و«مِراس»، على افتتاح فندق جديد يثري الوجهات الفندقية المميزة من الفئة المتوسطة في المدينة.

وستفتتح العلامة التجارية الفاخرة «العنوان للفنادق والمنتجعات» فندقين جديدين في «وسط مدينة دبي» هما «العنوان فاونتن فيوز» و«العنوان سكاي فيو»، أما «فيدا للفنادق والمنتجعات» الراقية فستفتتح فندقي «فيدا ذا هيلز» و«فيدا هاربر بوينت».

وستبدأ «روڤ للفنادق» استقبال الضيوف في أحدث وجهاتها «روڤ آت ذي بارك».

خبرة واسعة

وقال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعلميات، مجموعة «إعمار للضيافة»: «يعكس افتتاح الفنادق الخمسة الجديدة هذا العام إمكاناتنا الكبيرة وخبراتنا الواسعة كشركة ضيافة انطلقت من دبي، لتستقبل وجهاتها اليوم الزوار من أنحاء العالم، وتضمن لهم فرصة اختبار أرقى أساليب الحياة العصرية بأسلوب يغطي احتياجاتهم ويلاقي تطلعاتهم».

وأضاف نيومان: «تسهم الفنادق الجديدة في تعزيز مكانتنا بصفتنا شريك الضيافة والفنادق الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث تستعد المدينة لاستقبال أكثر من 25 مليون زائر خلال هذا الحدث العالمي الكبير الذي يستمر 6 أشهر».

وتتميز الفنادق التي ستفتتحها «مجموعة إعمار للضيافة» هذا العام بمواقعها الحيوية، التي تلبي احتياجات الزوار من السياح ورجال الأعمال الراغبين باختبار تجربة ضيافة فريدة من نوعها في دبي، التي تعتبر من بين أهم 10 وجهات سياحية على مستوى العالم.