%95 من حقائب مسافري مطار أبوظبي تصل في الوقت المستهدف

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تركز مطارات أبوظبي على تسليم أمتعة المسافرين في الوقت المحدد من خلال عمليات التحسين المستمر لآلية عمل نظام مناولة الأمتعة وفق أحمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، حيث تصل 95 % من حقائب مسافري مطار أبوظبي بالوقت المستهدف.

وأضاف الشامسي أن مطارات أبوظبي تعد من رواد طرح تقنيات تعقب الأمتعة عند الوصول، حيث تشكل تقنيات تعقب الأمتعة عنصراً رئيسياً لضمان توفير خدمات تسليم أمتعة أكثر دقة، مشيراً إلى أن تلك المهمة لا تقتصر على مطار أبوظبي الدولي فحسب، بل تستمر طوال رحلة المسافرين.

من جانبه، قال محمد ناصر العتيبة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، مدير عام مطار أبوظبي الدولي، إن 95% من إجمالي حقائب وأمتعة المسافرين عبر مطار أبوظبي وصلت خلال التوقيت الزمني المستهدف بين 18 دقيقة بالنسبة لاستلام أول حقيبة من موعد وصول الطائرة وصولاً إلى 34 دقيقة لآخر حقيبة العام الماضي، مقابل 87% في 2017، و70% في 2016.

وأضاف العتيبة رداً على استفسارات الصحفيين على هامش مؤتمر صحفي أمس لإعلان شركة «سيتا» لحلول تكنولوجيا قطاع النقل الجوي، عن تقريرها للأمتعة لعام 2019، أن مطارات أبوظبي تعمل بشكل مستمر مع شركائها من شركات الطيران لإنهاء إجراءات المسافرين بالسرعة المطلوبة وبشكل دقيق، موضحاً أن العمل يجري بشكل دائم على تطوير الأنظمة المتعلقة بنقل الأمتعة، بحيث تعمل بشكل سريع لتسليم الحقائب من طائرة إلى أخرى خلال رحلات الترانزيت.

وذكر العتيبة أن مسافري الترانزيت يشكلون النسبة الكبرى من رواد مطار أبوظبي بنسبة تصل إلى 60% وترتفع إلى 80%، مشيراً إلى أن مطار أبوظبي شهد العام الماضي نقل 54.5 ألف حقيبة يومياً، موزعة بنحو 13 ألف حقيبة يومية لرحلات القادمين، و13.5 ألف حقيبة يومياً بالنسبة لرحلات الإقلاع، إضافة إلى 28 ألف حقيقة لمسافري الترانزيت.

ولفت العتيبة إلى أن مطارات أبوظبي لديها أنظمة ذات حساسية مرتفعة لقراءة الأمتعة بشكل إلكتروني والتعرف على جميع بياناتها، بهدف تحسين الأداء وأوقات التسليم ووصول الحقائب للمسافرين بصورة سريعة.خدمات

وتشير نتائج تقرير «سيتا» إلى أن شركات الطيران التي عززت خدماتها بوسائل تقنية حديثة لتعقّب الحقائب في عدد أكبر من المحطّات الرئيسية خلال مسارات رحلاتها، شهدت تحسناً ملحوظاً في عمليات تسليم الأمتعة حول العالم، إذ أسهمت تقنيات تعقّب الحقائب في محطة الوصول وتحميلها إلى الطائرات في تعزيز مستوى خدمات تسليم الأمتعة بنسبة وصلت إلى 66%.

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تراجع العدد الإجمالي لحالات سوء تسليم الأمتعة على أساس سنوي 47% من 46.9 مليوناً في عام 2007 إلى 24.8 مليوناً عام 2018، بينما تقلصت الفاتورة السنوية التي تكبّدها القطاع 43% إلى 2.4 مليار دولار، وبتراجع عن 4.22 مليارات دولار عام 2007.