«سوق السفر2019» يستشرف توجهات السياحة إقليمياً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

تتأهب دبي لاحتضان فعاليات سوق السفر العربي (الملتقى 2019) بمشاركة أكثر من 2500 عارض من 150 دولة الأحد المقبل ولمدة 4 أيام، مع توقع استقبال 40 ألف زائر، حيث يستشرف «الملتقى» مستقبل توجهات سوق السفر والسياحة إقليمياً.

ويشارك في فعاليات الدورة 26 لـ«الملتقى» أكبر حدث تجاري في الشرق الأوسط الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي 65 جناحاً وطنياً و100 عارض جديد يشارك للمرة الأولى.

وتستعد شركة ريد ترافيل إكزيبشنز لإطلاق «أسبوع السفر العربي» الذي يضم تحت مظلته 4 أحداث رئيسية ويقام للمرة الأولى خلال معرض سوق السفر العربي 2019 الذي سيضم إلى جانب معرض سوق السفر العربي، سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة، بالإضافة إلى منتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وأفريقيا وفعالية يوم المستهلك «هوليداي شوبر» المخصصة للمستهلكين في قطاع الضيافة والسفر والتي تقام 27 أبريل.

ويركز سوق السفر العربي على أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع السفر والضيافة، كما يتطرق إلى الإمكانيات المتاحة التي تساهم في تحقيق النمو. وفي هذا العام، ستشكل التكنولوجيا المتطورة والابتكار أبرز المحاور الرئيسية للمعرض. كما يناقش أبرز الخبراء والمتخصصين التحول الرقمي وأثره في القطاع.

تبادل الخبرات

وقال كلود بلان مدير محفظة معرض سوق السفر العربي وسوق السفر العالمي في لندن: «إن نجاح كل من سوق السفر العربي وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة وفر لنا منصة ليس فقط لتقديم حدثين جديدين لعام 2019، ولكن لاستحداث أسبوع سفر كامل يشمل أسواق الشرق الأوسط الداخلية والخارجية على مستوى السياحة الترفيهية والسفر الفاخر، بالإضافة إلى توفير منتدى مخصص لتبادل الخبرات والأعمال بين أبرز المتخصصين في شركات الطيران في المنطقة، وسلطات الطيران المدني، ومجالس السياحة، والمطارات، ومنظمي الرحلات السياحية».

وأضاف انه وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة، فإنه من المتوقع أن ترتفع المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.1% سنوياً إلى 108.4 مليارات درهم بحلول 2028.

وأوضح أن سوق السفر العربي في نسخته السادسة والعشرين سيستقبل أكثر من 2,500 شركة عارضة من أنحاء العالم، كما سيرحب بنحو 40,000 زائر من المتخصصين في صناعة الضيافة والسفر والسياحة، وسيشهد مشاركة ممثلين عن 150 دولة و65 جناحاً وطنياً وأكثر من 100 عارض جديد يشاركون للمرة الأولى في هذا الحدث الرائد.

وقال بلان إن نسخة معرض سوق السفر العربي لهذا العام ستشهد أكبر مشاركة من آسيا على الإطلاق بزيادة 8% على أساس سنوي من إجمالي مساحة المعرض، مع مشاركة واسعة لكل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسريلانكا، مشيرا الى أن الأسواق الرئيسية مثل الصين شهدت تطورات غير مسبوقة في الأشهر الـ 12 الأخيرة، لذا فإنه من المتوقع أن تشهد المنطقة المزيد من النمو والتطورات خلال 2019 وما بعده.

تعدد الخيارات

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «تُعد مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي جزءاً مهماً من جهودنا الرامية إلى زيادة مستوى وعي زوّارنا من مختلف دول العالم بدبي كوجهة رائدة للسياحة والسفر تمتاز بالتنوّع وتوفّر العديد من الخيارات للزوّار من حول العالم، مشيرا إلى سعي الدائرة لتعزيز آفاق التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء في القطاع الذين يلعبون دوراً رئيسياً في تنويع مقوّمات وعروض المدينة لتلبية تطلّعات الزوّار من أنحاء العالم.

وأضاف أن مفهوم الدورة السادسة والعشرين لمعرض سوق السفر العربي يرتكز على التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار لما لهما من تأثير واضح على إحداث تغيير في المشهد العام للسياحة والسفر في العالم.

شراكة القطاعين

وأضاف»باعتبارنا مركزاً عالمياً للابتكار، ستستمر دبي في دعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير عروضنا وخدماتنا ومنتجاتنا والطرق التي نتواصل بها مع المسافرين المعاصرين الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على التقنيات الحديثة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ قرار السفر. وعلى الرغم من المنافسة العالمية الشديدة في هذا القطاع، إلاّ أن رؤيتنا ترتكز على تعزيز مكانة دبي كأكثر مدن العالم زيارة وابتكاراً«.

ومن جهته قال تييري أنتينوري النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، إن عدد المسافرين الذين نقلتهم طيران الامارات الى دبي خلال النصف الأول من السنة المالية ارتفع 9%، مشيرا الى سفر 3.29 ملايين راكب على رحلات الرمز المشترك مع فلاي دبي عبر 84 وجهة.

المنتدى الصيني

تتضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2019 عقد»المنتدى السياحي العربي-الصيني«الذي يقام 28 الجاري على المسرح العالمي»جلوبال ستيج" وتأتي أهمية المنتدى في ظل النمو الهائل الذي يشهده القطاع السياحي في الصين التي من المتوقع أن تستحوذ على نحو ربع السياحة العالمية بحلول 2030. وخلال الجلسة، سيناقش مجموعة من الخبراء أهمية هذا النمو للوجهات السياحية حول العالم وكيفية الاستفادة منه.