انتهاء الأعمال الإنشائية لأول مدينة ذكية في دبي قريباً

المصدر: دبي - البيان

تنظم سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، جولة ترويجية لمدة أربعة أيام في أبرز حاضنات التكنولوجيا في الهند خلال الأسبوع الأخير من أبريل 2019.

ويعرض الوفد خلال فعاليات الجولة الترويجية الشاملة مشروع «سيليكون بارك»، والذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي تضع معياراً عالمياً جديداً لحلول التكنولوجيا الذكية.

ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الثاني من عام 2019، وسيشتمل على مساحات مكتبية تبلغ 71 ألف متر مربع ومحلات تجارية بمساحة 25 ألف متر مربع وشقق سكنية بمساحة 46 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مرافق عصرية كالمطاعم والمقاهي ومراكز الصحة واللياقة البدنية ومسارات الجري والدراجات، ومركز للتسوق ومساحات لركن السيارات تحت الأرض تتسع لأكثر من 2500 سيارة.

وتأتي هذه الجولة الترويجية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية (CII)، المؤسسة غير الحكومية المعنية بتطوير أعمال الصناعات في الهند، والذي يلعب دوراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فيها، من أجل عرض فرص الاستثمار المتنوعة التي توفرها الواحة للمستثمرين الهنود والمديرين والاستشاريين ورواد الأعمال والمتخصصين وخبراء الصناعات.

فعاليات اقتصادية

وتنطلق الجولة الترويجية من مدينة بنغالور، حيث تستمر يومي 25 و 26 أبريل 2019، لتتجه بعدها إلى العاصمة نيودلهي يومي 29 و30 من الشهر الجاري.

ويعقد الوفد مؤتمرين موسعين مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية في كلتا المدينتين خلال اليوم الأول من زيارة كلٍ منهما، وذلك لتعريف القطاعات المعنية الهندية بأبرز الفرص والتسهيلات التي تزخر بها دبي بشكل عام، وتقدمها السلطة بشكل خاص، إضافة إلى تعريف الجمهور بأحدث معطيات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، وعرض أمثلة عملية وقصص نجاح ملهمة لرواد أعمال استفادوا من البيئة المواتية التي وفرتها لهم الواحة.

ويحضر الوفد، في اليوم الثاني، اجتماعات مع أبرز قادة الأعمال وصنّاع القرار من كل مدينة ممن يمثلون الشركات التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يزور الوفد مكاتب شركات التكنولوجيا والهيئات الحكومية الفاعلة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، حيث يقوم بإطلاع ممثلي الشركات على الآليات الميسّرة لممارسة الأعمال في الواحة، كما يقدم نظرة عامة عن آفاق النمو الواعدة والعوائد المتوقعة لتأسيس أعمالهم في المدينة التكنولوجية المتكاملة.

100 مليار دولار

وقال الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء في السلطة : «تعد السوق الآسيوية وخاصة السوق الهندية الشريك التجاري الأول للإمارات، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة التبادل التجاري 100 مليار دولار بين البلدين في العام 2020. وتأتي الزيارة لتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات مع الشركات المحلية الهندية».

وأضاف: «تسعى السلطة باستمرار إلى مواكبة أبرز تطلعات الشركات الناشئة من الهند ومختلف أنحاء العالم، ومعرفة احتياجاتها وتوفير الدعم والخدمات المطلوبة في متناولها، ومساعدتها على تأسيس حضور نوعي لها في المنطقة والتوسع على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بالاستفادة من البيئة الحيوية التنافسية التي توفرها دبي والإمارات لتأسيس ومزاولة الأعمال».

وأنهت سلطة واحة دبي للسيليكون العام 2018 بإجمالي إيــرادات بلغت 576.9 مليون درهـــم، فيما زاد صافي الأرباح 42.1%. واستقطبت المنطقة الحرة العديد من الشركات، والتي بلغ عددها حوالي 2620 شركة توظــــف حوالي 40,000 شخص.