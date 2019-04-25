«إمباور» تبحث مستجدات قطاع التبريد العالمية مع «الجمعية الأمريكية»

المصدر: دبي- البيان

التقى أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، الدكتور أحمد علاء الدين، مدير ورئيس المنطقة الكبرى وعضو مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية (ASHRAE)، والمهندس فاروق محبوب، نائب رئيس الجمعية، وذلك لمناقشة تطوير قطاع تبريد المناطق، بالإضافة إلى مستجدات قطاع التبريد حول العالم، واستعراض آفاق التعاون المشترك التي ستجمع الطرفين مستقبلاً، إلى جانب تباحث سبل نشر وتعزيز المعرفة حول قطاع تبريد المناطق على نطاق أوسع، وذلك على هامش اختتام أشغال ورشة العمل، التي نظمتها «إمباور» في دبي بالتعاون مع الجمعية، للإعلان الرسمي عن إطلاق الدليل الإرشادي العالمي لمالكي الأبنية في العالم والنسخة المحدثة من الدليل الإرشادي العالمي لتصميم أنظمة تبريد المناطق.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «كان الاجتماع فرصة بالنسبة لنا لتعزيز الروابط القويّة التي تجمع «إمباور» بالجمعية الدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة أن الجمعية تعتبر حاضنة عالمية لتكنولوجيا تبريد المناطق، وتجمع تحت مظلتها أغلب شركات التبريد والتدفئة الرائدة عالمياً، وتعد الجمعية أيضاً مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في هذا المجال، إلى جانب درايتها الكبيرة بأهم التحديات التي تواجه قطاع التبريد في مختلف أنحاء العالم».

وعبّر بن شعفار عن سعادته لاختيار مدينة دبي لتكون نقطة إطلاق الدليلين العالميين لأنظمة التبريد للعالم أجمع، وهو ما يعكس المكانة التي باتت تحتلها دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر، وبوصفها أيضاً «المدينة الحاضنة» لقطاع تبريد المناطق في العالم، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها «إمباور» في مجال تبريد المناطق على المستويين المحلي والدولي.