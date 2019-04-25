«دناتا» تفتتح 5 مرافق تموين في أمريكا خلال 2019

المصدر: دبي - البيان

تواصل شركة دناتا، الاستثمار في توسيع عملياتها لتموين الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث افتتحت أخيراً مرفقاً تموينياً جديداً في مطار جورج بوش الدولي في هيوستن مساحته 4700 متر مربع، وأصبحت تقدم حالياً خدمات تموين ذات جودة عالية في هذا المطار بطاقة 10 آلاف وجبة يومياً، ومن أوائل عملائها الخطوط البريطانية «بريتش إيروايز»، التي تشغل رحلتين يومياً عبر هيوستن.

ويوفر أحدث توسعات دناتا في الولايات المتحدة أكثر من 150 فرصة عمل مع الشركة، ومن المقرر أن تفتتح الشركة 4 مرافق تموين جديدة في الولايات المتحدة خلال 2019 وفريق عملها سيزيد تعداده على 700.وأعرب نائب رئيس أول دناتا للتموين، روبن بادجيت، عن سعادته بافتتاح مرفق تموين ممتاز آخر في مطار أمريكي رئيسي.

وقال: «يؤكد توسعنا في هيوستن قوة التزامنا نحو السوق الأمريكية التي نرى فيها آفاقاً واسعة للنمو مستقبلاً. وسوف نواصل تطوير عملياتنا في عام 2019 من خلال الاستثمار في مرافق جديدة واستخدام مزيد من العاملين الخبراء في هذا المجال».

وكانت دناتا استحوذت خلال عام 2018 على شركة «121 إنفلايت كيترينج». وبالإضافة إلى هيوستن، تدير دناتا عمليات تموين حالياً في ثلاثة مطارات أمريكية هي: جيه إف كيه نيويورك ومطار ناشفيل ومطار أورلاندو، وتقدم خدماتها لشركات ولكبار الشخصيات ولناقلات جوية ولرحلات تشارتر.

وسوف تواصل دناتا تطوير عملياتها في الولايات المتحدة خلال السنة الجارية بتدشين 4 مرافق تموين أخرى في مطارات بوسطن ولوس أنجليس ونيوارك وسان فرانسيسكو، ليرتفع عدد المطارات الأمريكية التي تقدم الشركة خدماتها فيها إلى 8 مطارات مع نهاية عام 2019.