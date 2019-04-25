1.6 مليار استثمارات «دو» الشبكية والتقنية في 2019 بزيادة 60%

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أن الشركة خصصت نفقات استثمارية لعام 2019 بقيمة 1.6 مليار درهم تشمل استثمارات الشركة في شبكات الجيل الخامس، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة غيرها، لافتاً إلى نمو الاستثمارات بنسبة 60% عن العام الماضي التي سجلت النفقات الاستثمارية للشركة مليار درهم، وأن الاستثمار في الجيل الخامس هو عملية استثمار تستمر لأعوام مقبلة.

وقال خلال مؤتمر هاتفي،لمناقشة نتائج دو في الربع الأول: «إن الشركة بدأت منذ أشهر بعملية مد شبكات الجيل الخامس في بعض المناطق في دبي وأبوظبي، وهذه العملية مستمرة تدريجياً لتوسيع رقعة التغطية، ويصل عدد الشبكات اليوم إلى عدة مئات من المحطات مع اقتراب هذا الرقم من 1000 بنهاية 2019، ولدينا جاهزية كاملة لإطلاق الخدمات، ولكن الأمر الذي سيحدد عملية الإطلاق الفعلي هي جاهزية الشركات المصنعّة لإطلاق المعدات والأجهزة المحمولة المتوافقة للجيل الخامس بشكل تجاري مع توقع تحديد ذلك خلال النصف الثاني من «دو». ولدينا خطط قريبة لتسعير تلك الخدمات».

وأفاد سلطان بأن تراجع صافي أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.3% لا يأخذ بعين الاعتبار اجراء عملية استثنائية متعلقة بالتكاليف التنظيمية والتي أضافت إلى أرباح الربع الأول من العام الماضي 165 مليون درهم.

وذكر أن النتائج المالية المعلنة للشركة عن الربع الأول من عام 2019 تعكس زيادة صافي أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.7%، وصافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز بنسبة 14% لتصل إلى 449 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 394 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي، واصفاً أرباح الربع الأول الماضي بأنها جيدة.