تكريم الشركات وأكثر أماكن العمل سعادة في دبي

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي اختتام برنامج السعادة في مكان العمل الذي تقيمه منظمة سستينابل مايندز في دبي، والذي أقيم حفله الختامي وتوزيع الجوائز مؤخراً وتضمنت لائحة الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة السعادة في مكان العمل جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، وظفرت شرطة دبي بجائزة «أكثر أماكن العمل سعادة» ضمن فئة القطاع الحكومي، فيما نالت الجائزة ذاتها ضمن فئة القــطاع الخاص آفاق الإسلامية للتمويل. وحصدت كل من شرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وشركة آفاق الإسلامية للتمويل جائزة السعادة في مكان العمل ضمن فئة «أفضل برنامج لإشراك ومشاورة الموظفين».

كما حصلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وفنادق تايم وبنك دبي الإسلامي على أرفع التكريمات عن فئة «أفضل برنامج لرفاه مكان العمل». أما جائزة السعادة في مكان العمل ضمن فئة «أفضل برنامج للتوازن بين العمل والحياة»، فكانت من نصيب كل من مركز دبي للإحصاء، وشرطة دبي ومجموعة صافولا كذلك فازت بلدية الفجيرة بالجائزة عن فئة «أفضل برنامج لرفاهية العمال».

قطاع الخدمات

وحازت آفاق على جائزة «أفضل المحلات التجارية لعام 2018»، التي تقدمها اقتصادية دبي عن فئة قطاع الخدمات. حيث قام المشرفون على الجائزة بتكريم موظفي فرع الشامل ــ بالعين ومنحهم الجائزة تقديراً لجهودهم المبذولة في تقديم الخدمات المتميزة للعملاء بأعلى معدلات الجودة .

وقال سيف الشحي، العضو المنتدب في آفاق الإسلامية للتمويل، «إن الجوائز التي حصدناها اليوم تعكس الاهتمام الذي نوليه لإسعاد موظفينا ومتعاملينا على جميع مستويات خدماتنا والعمل الدؤوب على توفير بيئة عمل صحية وملائمة للموظفين آتى ثماره بحصولنا على جوائز التميز في خدمة المتعاملين وسوف نستمر في تكريس جهودنا والحفاظ على مركز الصدارة في هذه الجوائز يعد دليلاً مهماً لجودة أعمالنا».وكانت «سستينابل مايندز» المنظمة المعنية باستراتيجيات الاستدامة والمسؤولية المؤسسية اقليمياً والتي تتخذ من دبي مقراً قد أطلقت برنامج جائزة السعادة في مكان العمل في يوليو من 2017، بهدف الترويج لثقافة السعادة والإيجابية في بيئات العمل في المنطقة.