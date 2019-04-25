«أدنوك» تحتفي بالفائزين بجوائز «عبّيها وحلّق»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أدنوك للتوزيع وبالشراكة مع الاتحاد للطيران، أسماء الفائزين الـ 14 في المرحلة الثانية من مبادرة «عبّيها وحلّق» خلال احتفالية خاصة أقيمت في مركز الاتحاد للطيران للابتكار، حيث تعد حملة «عبّيها وحلّق» مبادرة مشتركة بين شركة أدنوك للتوزيع وطيران الاتحاد، تتيح للعملاء فرصة دخول سحب للفوز بتذكرتي طيران إلى أي من الوجهات التي تطير إليها الاتحاد للطيران. وتم إعلان نتائج السحب الثاني أمام جمهور من المتابعين ضمّ عدداً من الفائزين السابقين، بالإضافة إلى مسؤولين وموظفين من أدنوك للتوزيع والاتحاد للطيران.

تذاكر سفر

وقال سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «نحن نتطلّع دوماً للتواصل مع العملاء، وابتكار طرق جديدة لتخطّي مستوى توقعاتهم خاصة فيما يخصّ الخدمات التي نقدمها لهم. وتتيح لنا حملة»عبّيها وحلّق«التفاعل مع عملائنا بمنحهم فرص الفوز بتذاكر سفر على متن الاتحاد للطيران من خلال التزوّد بالوقود في محطاتنا المنتشرة على مستوى الإمارات السبع. نحن نقدّر عملاءنا، ويسعدنا مكافأة ولائهم لنا بهذه الطريقة المبتكرة».

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: «بصفتنا شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات، نفخر بكوننا شركاء شركة أدنوك للتوزيع في هذه المبادرة الهادفة لمكافأة العملاء، حيث تمنح هذه الشراكة الفرصة للمقيمين في دولة الإمارات للفوز برحلة على متن الاتحاد للطيران للسفر إلى وجهاتهم المفضلة، أو زيارة عائلاتهم وأوطانهم».