أفضل 30 مكاناً للعمل في ‏الإمارات

المصدر: دبي- البيان

كشفت «غريت بليس تو وورك®»- المؤسسة العالمية المتخصصة في الأبحاث والتدريب والاستشارات، التي تقـيّم ‏أفضل أماكن العمل فيما يزيد على 50 بلداً حول العالم- عن قائمتها السنوية التاسعة لـ«أفضل أماكن العمل» في ‏دولة الإمارات وشهدت قائمة أفضل أماكن العمل لهذا العام العديد من التغييرات مقارنة بالعام الفائت، كما ضمّت 30 شركة من مجموعة متنوعة من القطاعات، لتكون الأكبر منذ إطلاقها عام 2010.

وتجري مؤسسة «غريت بليس تو وورك®»، التي تلقي الضوء على أفضل أماكن العمل التي تتميز بثقافات غنية في الدولة، تقييماً دقيقاً لكل واحدة من الشركات المشاركة.

وقد مثّـلت الشركات المُدرجة على قائمة «أفضل 30 شركة للعمل في الإمارات» مجموعة ‏واسعة من القطاعات الاقتصادية، من بينها قطاع الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والتمويل، والإعلام، والتجزئة، ‏والأزياء، والسلع الاستهلاكية، والضيافة، والرعاية الصحية، والتصنيع.

‏وتميز قطاع البيع بالتجزئة هذا العام في الإمارات بأعلى مستوى من المشاركة، حيث تضمنت القائمة شركات مثل ذا ون، والدانوب هوم، وبيبي شوب، وإيماكس، وسنتربوينت، وشو إكسبرس.

ومع توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، تبرز أهمية جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها لتحقيق نمو مستدام، وكانت هذه الميزة واضحة بشكل جليّ لدى الشركة التي احتلت المركز الأول في قائمة هذا العام، وهي شركة دي إتش إل.

عودة للصدارة

وحققت «دي اتش إل» عودة مستحقة لصدارة‏ القائمة هذا العام متقدّمة من المرتبة الثانية التي احتلتها العام الماضي بفضل مضاعفة جهودها لضمان توفير بيئة عمل مريحة ومثمرة لموظفيها وحرصها على التحسين المستمر لمعايير الممارسات المتعلقة بالموظفين، فإلى جانب تركيزها على التعلم والتطوير، عملت الشركة على بناء مكان عمل فريد من نوعه يقوم على الثقة القوية والاحترام والإنصاف.

ومنحت «غريت بليس تو وورك®» أيضاً جائزة «شخصية العام القيادية ‏‎2018-2019» إلى توماس لاندجرين، الرئيس ‏التنفيذي لشركة «ذا ون» للعام الثاني على التوالي، لجهوده المتميزة في مواصلة تحسين بيئة العمل في شركته على ‏مدى ثماني سنوات متتالية. ‏

وواصلت الشركات التي احتلت في السنوات السابقة مكاناً على قائمة أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات الظهور على القائمة، الأمر الذي يعزز القيمة المستدامة التي تبذلها الشركات لبناء مكان عمل مثالي والتميز بالمقارنة مع أقرانها.

أما المركز الثاني في قائمة أفضل أماكن العمل لهذا العام فكان من نصيب «ذا ون»، تلتها‎ هيلتون، التي ‏صعدت 4 مراكز عن قائمة العام الماضي لتحتل المرتبة الثالثة.

ومن المثير للاهتمام في قائمة هذا العام، القفزة الكبيرة التي حققتها شركة ‏«سيسكو الإمارات» والتي انتقلت معها من المرتبة التاسعة العام الماضي إلى المرتبة الرابعة، في حين حلت «مجموعة أومنيكوم ميديا» في المرتبة الخامسة وجدير بالذكر أن‎ «هيلتون» و«سيسكو الإمارات» ‏تحلّان هذا العام لأول مرة ضمن المراكز الخمسة الأولى في القائمة.

‏ وفي المراكز من السادس إلى العاشر، جاءت على التوالي ‏فيدكس إكسبرس، وويبر شاندويك، و«دبليو إس بي»، وهيلتي، وهيل آند نولتون ستراتيجيز.

أما المراكز الـ ‏‎20 الأخيرة على القائمة، فقد تضمّنت كي إف سي، وتيمينوس الشرق الأوسط، والدانوب هوم، وجنرال ميلز، و«ساس» الشرق الأوسط، وغلاندر انترناشونال بانكرنج، وفنادق ومنتجعات فايف، وإن إم سي للرعاية الصحية، ووايركارد دبي، وشركة ليمنار لصناعات التكييف، ومجموعة ترانس وورلد، ودلتا بارتنرز، والإمارات للصرافة‏، وبيبي شوب، وإيماكس، وبيتزا إكسبريس، وإف سي إم لحلول السفريات الإمارات، وسنتربوينت، وشو إكسبرس، ومجموعة الدباغ.

تنافسية

أشارت مها الزعتري، المدير العام لمؤسسة «غريت بليس تو وورك®» في الإمارات، إلى الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات لتعزيز التنوع والاندماج في مكان العمل، وخاصة مع إعلان عام 2019 عام التسامح في الإمارات، موضحة أن هناك وعياً متزايداً بين قادة الشركات في الإمارات بأن ثقافة مكان العمل أصبحت ميزة تنافسية كبيرة لشركاتهم.